Las obras de la senda O Milladoiro - Intermodal de Santiago afectarán al tráfico el miércoles

El avance de las obras de la senda peatonal y ciclista O Milladoiro-Intermodal cortará el tráfico este miércoles día 11, en el enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y con la AP-9 en sentido Santiago.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, esta restricción de circulación es necesaria para realizar el montaje de una pasarela en el punto kilométrico 1+390 de la nueva senda.

De esta forma, la previsión es que la afectación al tráfico se produzca únicamente en la jornada del miércoles, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

En el tiempo que estén las restricciones serán habilitados itinerarios alternativos para facilitar la movilidad del tráfico.

Los vehículos procedentes de la AG-56 hacia Santiago por la SC-20 deberán incorporarse a la SC-20 en sentido O Milladoiro por el ramal 73 y realizar el cambio de sentido en la rotonda de O Milladoiro.

El tráfico procedente de la SC-20 en sentido Santiago que se incorpora a la AG-56 o a la AP-9 deberán seguir por la SC-20 en sentido Santiago hasta la glorieta de alcance con el CHUS, donde podrán realizar el cambio de sentido para incorporarse a la AG-56/AP-9 desde la SC-20 sentido O Milladoiro por el ramal 74.