Santiago tendrá un piso municipal para víctimas de violencia de género y el colectivo LGTBIQ+

Celebración de la lectura del manifiesto por el 8M y el fallo del Premio Xohana Torres Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que en la próxima Xunta de Goberno se aprobará que un piso de propiedad municipal pase a ser gestionado por el Departamento de Igualdade para que funcione como recurso habitacional para las mujeres víctimas de violencia de género y para el colectivo LGBTIQ+.

Así lo ha avanzado durante la celebración del acto de lectura de la declaración de la Corporación Municipal con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en la que han participado miembros de todos los partidos que componen la Corporación municipal, y la entrega del Premio Xohana Torres.

Tal y como ha explicado el Gobierno local, en cuanto se apruebe y pase a estar adscrito a Igualdade, tendrá que completar también el proceso administrativo con un permiso de la Xunta.

Durante sus intervenciones, han reivindicado al feminismo como "una de las grandes fuerzas transformadoras de la sociedad", que ha permitido a las mujeres "tener más derechos y herramientas para combatir las discriminaciones y violencias".

Así, han recordado que las desigualdades por razones de género "siguen presentes" y han subrayado que en un contexto global marcado por el "auge de discursos que cuestionan o minimizan las desigualdades sociales" el Concello manifiesta su "honda preocupación por la normalización de discursos de odio".

En este sentido, han remarcado que Santiago "es y quiere seguir siendo un símbolo y referente de la lucha feminista" y que es "necesario" seguir trabajando con "determinación y compromiso", en la defensa de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia.

El Concello de Santiago ha reafirmado que la igualdad "no es una política sectorial sino un principio transversal" que debe impregnar todas las actuaciones municipales. Por eso, ha acordado apoyar las movilizaciones y actos convocados por el movimiento feminista; demandar a la Xunta un mayor refuerzo económico y de personal para los Centros de Información á Muller, además de más recursos económicos a las políticas de igualdad y prevención.

Premio Xohana Torres

Durante la jornada, se ha entregado el Premio Xohana Torres, que ha recaído en la periodista Raquel C. Pico, por su obra Na procura da primeira estrela galega. Maruja del Mazo e as mulleres do cine da Galicia dos anos 20.

"Maruja del Mazo es una de tantas mujeres olvidadas de la historia de Galicia, y justo que día más apropiado que este para poner en valor todas esas historias perdidas", ha destacado la galardonada.

Pico ha relatado que Maruja del Mazo tenía 18 años cuando fue la primera estrella de una película de cine hecha en Galicia y que buscaba precisamente ser una película gallega. "Fue en los años 20, una época fascinante de la historia de las mujeres y de la historia de Galicia en general", ha resaltado.

Así, ha señalado que fue un momento "vibrante" en el que se puso de moda la joven moderna, que "rompía con las ideas que venían del pasado y abría nuevas puertas".