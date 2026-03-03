Vecinos del Ensanche de Santiago ante el aumento de peleas y tráfico de drogas: "La convivencia se hace difícil"

El pasado sábado, 28 de febrero, los vecinos del Ensanche de Santiago tuvieron que lidiar con otra pelea multitudinaria en una de las discotecas de la zona a la que tuvieron que acudir efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional y que se saldó con dos heridos y diez personas identificadas.

La pelea tuvo lugar cerca de las 6:00 horas de la mañana y se une a una sucesión de altercados que ha provocado gran malestar en el barrio, tanto por vecinos como comerciantes o asociaciones vecinales, que critican la falta de medidas y ponen en duda el modelo de ocio nocturno de la ciudad.

Una de esas entidades vecinales es Raigame que lanzó un duro comunicado tras los sucesos acaecidos el pasado sábado. "O ocio nocturno e o tráfico de drogas son dous dos problemas cos que temos que vivir e non durmir no Ensanche compostelán", comienza su mensaje donde señalan hasta 15 negocios de ocio nocturno "nunha zona residencial que supoñen máis gastos á cidadanía que beneficios".

De igual modo, a través de su comunicado le exigen a la Xunta de Galicia adelantar dos horas el horario de cierre de los negocios de ocio nocturno en zonas residenciales en Galicia, "equiparándonos a outras autonomías que xa o fixeron para así protexer á veciñanza e ao comercio local". Explican que el adelante del cierre, a las cuatro de la madrugada, se debe a que es a partir de esta hora "cando acontecen a gran maioría dos problemas, cando os clientes xa están sobrepasados de alcohol e drogas":

La asociación vecinal durante el mes de enero inició una campaña de recogida de firmas para cerrar definitivamente los afters Stilo y TNT, con "licenza de bar", y en los que se suele vivir peleas y detenciones. Asimismo, exigían el cierre de dos narcopisos situados también en la zona centro de la ciudad, concretamente en el número 5 de la rúa Santiago de Chile y en el número 6 de Alfredo Brañas.

Su petición del adelanto de cierre de los locales de ocio nocturno se une a lo que exigen los representantes de la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago que se reunieron hace unos días con la alcaldesa de, Goretti Sanmartín, así como otros miembros del gobierno local y representantes de la Policía Nacional y la Policía Local.

En ella, además de pedir el cierre a las cuatro de la madrugada de las discotecas, también se denunció la evolución y aumento del tráfico de drogas en la ciudad, que afecta a zonas como la de Santa Marta, con la reactivación de un punto de venta de drogas; en la zona de Lamas de Abade, donde desde la Asociación manifestaron la venta de drogas a estudiantes de los colegios; o en la propia zona del Ensanche con peleas multitudinarias en la rúa Santiago de Chile. Desde la entidad vecinal denunciaban que la venta de drogas alcanza niveles "que no se ven ni en las grandes discotecas de Madrid".

"La convivencia se hace difícil"

Los vecinos de la zona del centro de Santiago también denuncian la situación de inseguridad que viven por culpa de algunos locales del ocio nocturno. Marta, vecina del Ensanche y de un edificio próximo a uno de los pubs más conflictivos, comenta que "a veces la convivencia se hace difícil".

"Escuchas gritos, el sonido de ambulancias, de coches de la Policía y en mi caso no es la primera vez que me despiertan, madrugo bastante para ir a trabajar y te molestan en tus horas de descanso", dice Marta quien menciona que algunas veces ha tenido que vivir alguna pelea "en el portal de casa", cuando bajaba para desplazarse hasta su trabajo. "La fiesta algunas veces se extiende hasta las primeras horas de la mañana", señala. Ante la petición del adelanto de hora del cierre de locales, señala que "no sé si es la mejor idea, porque seguramente las peleas las seguirá habiendo".

Alberto, además del ruido y las peleas, también añade el problema de la suciedad:"non é a primeira vez que encontro o portal onde vivo mexado ou con restos de vómito e ata de sangue". Para él, cerrar las discotecas a las cuatro de la madrugada, "pode ser a solución", pero también exige más seguridad, "para min unha das solucións sería a ser ter máis control e presenza policial en sitios como TNT ou Maycar nos que sempre hai problemas".

El aumento de presencia policial en las zonas más conflictivas también es una de las soluciones que ve Maribel, otra vecina del Ensanche, cerca de la rúa Santiago de Chile donde dice haber escuchado "varias peleas durante todos los fines de semana". "Suelen suceder fuera de los pubs cuando ya están cerrados y la gente ya está casi en otra dimensión", señala la vecina quien ve con buenos ojos la petición del adelanto del cierre.