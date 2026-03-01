Una incidencia ferroviaria en Padrón (A Coruña) obliga a Renfe a desviar trenes

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria que afecta a Padrón ha llevado a Renfe a desviar la circulación de trenes de Media Distancia (MD) y a establecer un plan alternativo de transporte por carretera entre la estación del municipio coruñés y Vilagarcía de Arousa.

Según ha informado el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) y recoge Europa Press, la incidencia también ha obligado a que el tren de MD 12421 A Coruña-Vigo Guixar retroceda hasta la bifurcación de Arcade para ser encaminado por la línea 824, que une Redondela con Santiago.

Con todo, la entidad pública, que ha avisado de lo sucedido en su perfil de 'X', no ha detallado el motivo de la incidencia ni en cuánto tiempo prevé solucionarla.