La Policía Nacional reanuda la realización de los trámites de extranjería en Santiago

El pasado jueves, 12 de febrero, un incendio registrado en las instalaciones de la Policía Nacional de Santiago provocaba un gran humo negro en la ciudad de Santiago y obligaba a desalojar la comisaría, en la que aún sigue prohibido el paso. La Policía Nacional instaló un punto de información a la ciudadanía en los exteriores de la comisaría, y un furgón para trámites relacionados con el DNI y Pasaporte en la Praza do Obradoiro.

La situación mejora moderadamente y la Policía Nacional ha habilitado otras ubicaciones para realizar distintos trámites.

En relación al Negociado de Extranjeros, todos los trámites relacionados con el mismo se producirán en las dependencias de la Policía Nacional de la rúa Rodrigo A. de Padrón, en el número 3, a partir del próximo lunes, evitando así desplazamiento a A Coruña.

El horario de atención al público será de lunes a jueves de mañana y tarde, y únicamente de mañana los viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Desde la Policía Nacional comunican que solo se atenderán a las personas con cita programada en estos días o a las que no haya sido posible realizar el trámite en días pasados debido a los desperfectos de la comisaría.

En el mismo horario, las furgonetas VIDOC continuarán realizando trámites de documentación relacionada con DNI y Pasaportes en la Praza do Obradoiro, también para la ciudadanía que tenga cita en estos días o para trámites que requieran urgencia.