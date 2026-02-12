Un incendio obliga a desalojar la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela Quincemil

Un incendio ha obligado a desalojar hoy jueves la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela. El edificio, ubicado en la avenida de Rodrigo de Padrón, ha resultado afectado por un fuego esta mañana.

El suceso se produjo sobre las 10:10 horas en el lateral de la comisaría, en concreto en la zona que da hacia la plaza del párking de San Clemente. Las llamas todavía no están controladas.

Fuentes del 112 Galicia han confirmado que no hay constancia de personas afectadas.

Efectivos de los Bomberos de Santiago se han desplazado hasta el lugar, en el que permanecen agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, también se ha desplazado hasta el lugar para informarse sobre la evolución del suceso, que ha generado una gran expectación en la zona.

La comisaría de la Policía Nacional está ubicada en un lugar céntrico, muy cerca del parque de la Alameda y de la Catedral de Santiago. Justo enfrente, hay varios locales de hostelería y hospedaje.