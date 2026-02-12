Extinguido el incendio de la comisaría de Policía Nacional de Santiago, que estará desalojada hasta evaluar daños

El incendio originado en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, localizado en una zona de tiro de la planta inferior donde había neumáticos almacenados, ha quedado extinguido después de más de ocho horas de trabajo de un dispositivo de 21 bomberos, entre los que algunos permanecen recogiendo material y colaborando con agentes para acceder a recoger pertenencias.

Sin embargo, fuentes municipales han indicado a Europa Press que las dependencias de la avenida de Rodrigo de Padrón permanecerán desalojadas, por lo menos, el resto de la jornada. Todavía es necesaria una ventilación completa y una evaluación de daños antes de que vuelvan a estar en uso, para lo que aún no hay un tiempo marcado.

El suceso, que no causó daños personales, provocó una intensa humareda de humo que se extendió hacia otros lugares de la ciudad y que obligó a evacuar también en la mañana el IES Rosalía de Castro --que suspendió sus clases-- y la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Estos desalojos se produjeron más tarde que el de la propia comisaría, que se dio nada más originarse el fuego, cerca de las 10.00 horas. El suceso llevó a movilizar a personal de Bomberos que estaba de libranza, que hacia el mediodía se sumó a los 13 iniciales hasta ser un total de 21 (más tres desde el parque).

"Humo tóxico"

Durante el operativo, los bomberos tuvieron que turnarse al no poder permanecer un tiempo elevado en el interior del edificio por las dificultades generadas por la humareda. Así lo han explicado desde el lugar de los hechos la comisaria, Nuria Palacios, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha calificado de "tóxico" el humo.

"Lo que sabemos es que ha sido en una zona por debajo de la planta principal, en un sótano, donde hay acumulación de neumáticos. Por eso el humo es tan denso y está provocando esta nube que es llamativa y súper molesta", relató Palacios a Europa Press al poco de originarse el fuego.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en declaraciones a los medios, concretó que el incendio se había producido en una de las zonas de tiro de la comisaría y apuntó a un cortocircuito como su causa.

Evacuación de la comisaría

La voz de alarma se dio alrededor de las 10:00 horas y, a continuación, se procedió a la evacuación de la comisaría de forma "controlada", cuando se comprobó que no había personal afectado. Posteriormente, pasadas las 11:30 horas, se procedió al corte de la plaza en la que está emplazado el inmueble, ubicado en el casco histórico.

Entonces, la comisaria solo tenía constancia por el momento de daños materiales en la planta baja. "No los podemos valorar todavía", indicó. Además, llamó a la "paciencia" de las personas que tenían cita en la Oficina de Expedición del DNI y en la Oficina de Extranjería, que también tuvieron que abandonar el inmueble.