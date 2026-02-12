Arroupa inicia la construcción de su nueva planta de procesado textil en Santiago

La empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Santiago, Arroupa Moda re-, presentó hoy el proyecto de ampliación de su planta con motivo del inicio de las obras y la colocación simbólica del primer pilar de la futura instalación, en un acto celebrado en el Polígono del Trambre de Santiago.

Estos trabajos ponen de relieve el carácter estratégico de esta infraestructura para Galicia en el ámbito de la economía social, el empleo inclusivo y la acción climática.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; del arzobispo de Santiago, Francisco J. Prieto; del presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; de la directora general de Moda Re-, Noema Paniagua y de la directora de Cáritas Diocesana de Santiago y CEO de Arroupa, Pilar Farjas. Asimismo, reunió a más de 60 representantes de empresas y entidades del ámbito de la economía social y la sostenibilidad, el sector textil, así como alcaldes y alcaldesas de Galicia.

El proyecto cuenta con el respaldo de socios estratégicos como la Xunta de Galicia, a través del IGAPE, y el Grupo Inditex y contempla la construcción de una nueva planta de preparación para la reutilización y reciclaje de residuo textil en Santiago.

La obra será ejecutada por Constructora San José, y permitirá multiplicar por cinco la capacidad actual de tratamiento, reforzar la implantación de la recogida selectiva de textil en el territorio y consolidar un modelo de economía social circular, con impacto ambiental y social medible, trazable y alineado con la normativa europea, estatal y autonómica.

La nueva planta se levantará sobre una parcela industrial de 4.471 metros cuadrados, con una superficie construida total de 4.900 metros cuadrados, ubicada en el Polígono del Tambre de Santiago.

Está diseñada específicamente para albergar todas las fases del proceso, desde la recepción, almacenaje, selección, clasificación, preparación para la reutilización, reciclaje, expedición y servicio de formación y gestión.

Esta ampliación permitirá pasar de las casi 2.000 toneladas de tratamiento de residuo textil a una capacidad media anual de 5.000 toneladas y hasta una máxima de 10.000 toneladas.

Impacto social y empleo local

La entrada en funcionamiento de la nueva planta de Arroupa Moda Re- tendrá un efecto directo en la creación de empleo inclusivo en Galicia.

La nueva infraestructura permitirá pasar de 37 a 62 puestos de trabajo directos, incorporando 25 nuevos itinerarios de inserción sociolaboral. Más del 80% de estos empleos (50 personas) estarán destinados a personas en situación o riesgo de exclusión, con formación técnica y acompañamiento social y laboral especializado, además de mejoras significativas en condiciones ergonómicas y de seguridad.

Como entidad sin ánimo de lucro, Arroupa reconvierte el 100% de sus excedentes en la propia actividad, garantizando que los beneficios reviertan directamente en empleo inclusivo y en la mejora del servicio ambiental a la ciudadanía.

Sumando el empleo directo, el indirecto asociado a la actividad, los puestos inducidos por la inserción laboral y el empleo temporal generado durante la construcción de la nueva nave, el proyecto alcanzará un impacto total estimado de 132 puestos equivalentes a tiempo completo en el ámbito local.

Este resultado refleja el alto efecto tractor del proyecto sobre la economía local, consolidando la economía circular y el desarrollo territorial sostenible, en plena coherencia con las políticas públicas de empleo y cohesión social.

El proyecto supone una inversión de 5,4 millones de euros, de los que 2 millones son aportados por el Grupo Inditex y 1,5 millones provienen de ayudas del IGAPE (de la Xunta de Galicia). El resto se financiará mediante un crédito concedido por Fiare Banca Ética a Arroupa, de Cáritas Diocesana de Santiago.

La empresa constructora prevé concluir la obra a finales de 2026 de modo que la nueva infraestructura pueda entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027.

Proyecto estratégico para anticiparse

El proyecto responde a un contexto de clara necesidad estructural adaptándose al fuerte incremento previsto en la recogida selectiva de ropa usada y anticipándose a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a los municipios a implantar la recogida separada de residuo textil.

Arroupa Moda Re- se ha consolidado como un actor clave: presta servicio en 62 concellos gallegos, cuenta con 399 puntos de recogida en vía pública y entidades privadas y gestionó 1.972 toneladas de ropa usada en 2025.

De toda la ropa recogida separadamente en Galicia, el 42% corresponde a proyectos Cáritas y Moda re-, y Arroupa representa por sí sola el 24% del total gallego, una cifra que pone de manifiesto su peso específico en el sistema de gestión del residuo textil.

La nueva planta permitirá aumentar de manera significativa el volumen de prendas donadas a familias en situación de vulnerabilidad. Actualmente, Cáritas Diocesana de Santiago, distribuye a través de Arroupa unas 27.000 prendas al año, principalmente a través de sus cinco tiendas en A Coruña, Carballo, Pontevedra, Santiago y Vilagarcía. Con la ampliación, se prevé superar las 40.000 prendas anuales a familias en riesgo de exclusión.

Durante la presentación del proyecto, el arzobispo de Santiago de Compostela, D. Francisco José Prieto, destacó que “este proyecto es la expresión concreta de una Iglesia que no solo acompaña, sino que también construye futuro. A través de Arroupa y de Cáritas Diocesana, demostramos que es posible cuidar de las personas más vulnerables, generando empleo digno, oportunidades reales de inserción y un compromiso claro con la sostenibilidad y la justicia social.”

Pilar Farjas, consejera delegada de Arroupa, subrayó que “esta ampliación responde a una necesidad real del territorio y refuerza nuestra apuesta por la economía social. Cada puesto de trabajo supone un contrato digno, con apoyo y acompañamiento, dentro de una entidad que mira por las personas. Esto es Cáritas y su compromiso decidido con la justicia, la dignidad y la inclusión”.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, destacó que “el proyecto de Arroupa Moda Re se ha convertido en un referente nacional de economía circular y de empleo de inserción. No es solo una ampliación de capacidad, sino un modelo de transformación social que demuestra cómo la gestión responsable del residuo textil puede generar oportunidades reales para las personas y beneficios tangibles para el medio ambiente. Galicia se sitúa así a la vanguardia de la innovación social, combinando sostenibilidad, economía circular y compromiso con las comunidades más vulnerables”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso en valor el papel de Arroupa como un referente en economía social, y destacó que estas nuevas instalaciones van a permitir dar un importante “salto adelante en materia de economía circular e inclusión social y laboral”.

Consideró, además, que iniciativas como esta contribuyen a crear una Galicia más verde, justa y vanguardista, y apeló a la colaboración del conjunto de la sociedad y de todas las administraciones para seguir avanzando en este camino.

Beneficio ambiental y tecnología puntera

Desde el punto de vista ambiental, el impacto del proyecto es igualmente significativo y cuantificable tanto en la reducción de CO2 como en la reducción de consumo de agua.

El edificio ha sido concebido con criterios de eficiencia energética, reducción de la potencia instalada y uso de energías renovables, reforzando su carácter de infraestructura sostenible.

En el ámbito tecnológico, el proyecto supondrá un salto cualitativo. La planta contará con líneas dobles de tiraje de última generación, sistemas automatizados de alimentación y prensas hidráulicas de alta capacidad, con identificación mediante códigos QR, lo que garantiza la trazabilidad completa del residuo textil desde su recogida hasta su destino final.

A ello se suma el sistema pionero de contenedores con sensores volumétricos, que permite optimizar rutas de recogida, reducir la huella de carbono y ofrecer a los concellos información en tiempo real sobre niveles de llenado, frecuencia de vaciado y gestión del residuo.

Según explicó Noema Paniagua, directora general de la cooperativa Moda Re- en España, “invertir en plantas de tratamiento es invertir en empleo social y en una respuesta real al reto de la adecuada gestión del residuo textil en Galicia y en España”.

Con esta ampliación, Arroupa refuerza su papel dentro de la cooperativa estatal Moda Re-, promovida por Cáritas y presente en todo el país, y se posiciona como un nodo estratégico de valorización textil en Galicia y el noroeste peninsular, preparado para dar servicio a nuevos concellos, apoyar a otros proyectos de Sogama y de Cáritas para contribuir de forma decisiva a un modelo de gestión de residuos más justo, eficiente y sostenible, centrado en las personas y en el cuidado del planeta.