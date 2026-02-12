Ames (A Coruña) suspende el servicio de transporte adaptado tras ser vandalizado el autobús

El concello de Ames ha informado de la suspensión del servicio municipal de transporte adaptado hasta nuevo aviso tras aparecer vandalizado el autobús que realiza el servicio.

Según ha trasladado el Gobierno local, el bus ha aparecido con un cristal roto y diferentes daños en la luna trasera, por lo que hasta que se arregle "no se podrá volver a prestar este servicio" que, según ha apuntado el alcalde, Blas García, atiende a más de 20 personas.

Así, el concello ha lamentado que la interrupción del transporte adaptado supone "una grave afectación para personas especialmente vulnerables que no disponen de alternativas de movilidad".

En una nota de prensa, relaciona estos hechos con la huelga del transporte en la provincia de A Coruña y ha subrayado que respeta "plenamente la huelga como un derecho fundamental", pero "no puede ejercerse por encima de otros derechos igualmente esenciales".

"Cualquier reivindicación que se lleve a cabo, por muy legítima y razonable que sea, debe hacerse sin perjudicar a quien más necesita de los servicios médicos", ha sostenido.