Santiago de Compostela inicia otra semana de lluvias y bajo alertas amarillas

Una semana más, Santiago de Compostela iniciará otra semana más bajo lluvias, acumulando ya un mes entero donde las precipitaciones estuvieron presentes en la capital gallega. Durante algunas horas, se alternarán cielos con nubes y claros.

La jornada empeorará durante las mañanas de martes y miércoles, cuando MeteoGalicia marca el aviso de alerta amarilla por lluvias que podría acumular 40 litros de agua por metro cuadrado en menos de 12 horas.

En cuanto a las precipitaciones, las temperaturas mínimas serán altas, marcando los 10 grados, mientras que las máximas serán normales respecto a lo habitual en esta época del año, rondando los 15 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.