Trabajadores del transporte de A Coruña se manifiestan en Santiago por un nuevo convenio colectivo

El sindicato Confederacional Intersindical Galego (CIG) se ha manifestado esta mañana delante de la estación de autobuses de Santiago de Compostela, dos horas antes de la convocatoria de reunión de mediación (a las 13:00 horas) por la reanudación para alcanzar un nuevo convenio colectivo en el sector del transporte público de la provincia de A Coruña.

La nueva reunión se ha convocado después de que los trabajadores del sector rechazaran en las urnas el preacuerdo del nuevo convenio firmado por UGT, CCOO y la patronal, con el voto en contra de la CIG. El resultado fue de 831 votos en contra (el 70%) frente a los 336 votos a favor (el 28%).

Desde la central sindical señalaban que este resultado se produce "a pesar de los esfuerzos realizados por la patronal (con la colaboración de UGT y CCOO) para condicionar el voto de parte del personal", y de lo que consideran un despropósito al "introducir una votación en urna en un sector en el que nunca se había utilizado este sistema de validación" debido a la complejidad que implica.

Asimismo, también criticaron que la patronal retrasó al máximo el traslado de los censos y que envió modificaciones poco antes del inicio de la votación e incluso remitió listados de personal de otras provincias. También, denunciaron que en el proceso "llegaron a participar los gerentes de algunas compañías que habían intervenido en la mediación por la parte empresarial".

Frente al rechazo del convenio, la CIG anunciaba la solicitud de una reunión urgente de mediación este lunes para continuar con la negociación y trabajar para recomponer la unidad sindical con el objetivo de alcanzar el mejor convenio posible para el sector y cerrar de manera definitiva el conflicto. El sindicato defenderá la propuesta que hizo constar en el acta de la reunión en la que se firmó el preacuerdo.

De no llegar a un acuerdo, se mantiene la convocatoria de la huelga indefinida que dará inicio este miércoles, 11 de febrero, coincidiendo, además, con la huelga de transporte ferroviario convocada para hoy, mañana y pasado miércoles, 11 de febrero.