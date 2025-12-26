El fin de semana traerá cielos despejados y un aumento de las temperaturas a Santiago
Se prevén cielos poco nublados o despejados para los próximos días, una situación que se podría alargar hasta la noche de Fin de Año
Santiago de Compostela ultima los últimos días del año en una jornada de viernes de transición, con probabilidad de lluvias durante esta mañana, pero que desaparecerán a lo largo del día de hoy para dar paso a cielos despejados.
En general, se espera que durante los próximos días la situación continúe, con cielos poco nublados, ocasionalmente con nubes y claros. Una previsión que podría durar hasta el miércoles, la noche de Fin de Año.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con valores en general que ascenderán moderadamente. De esta manera, los tres grados que marcaban los termómetros hoy de mínima ascenderán a los seis grados el domingo.
En cuanto a las máximas, también ascenderán levemente, pasando de los nueve grados a llegar a marcar cerca de los quince grados.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.