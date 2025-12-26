El fin de semana traerá cielos despejados y un aumento de las temperaturas a Santiago

El fin de semana en Santiago traerá cielos despejados y un aumento de las temperaturas

Santiago de Compostela ultima los últimos días del año en una jornada de viernes de transición, con probabilidad de lluvias durante esta mañana, pero que desaparecerán a lo largo del día de hoy para dar paso a cielos despejados.

En general, se espera que durante los próximos días la situación continúe, con cielos poco nublados, ocasionalmente con nubes y claros. Una previsión que podría durar hasta el miércoles, la noche de Fin de Año.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con valores en general que ascenderán moderadamente. De esta manera, los tres grados que marcaban los termómetros hoy de mínima ascenderán a los seis grados el domingo.

En cuanto a las máximas, también ascenderán levemente, pasando de los nueve grados a llegar a marcar cerca de los quince grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.