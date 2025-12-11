El transporte urbano de Santiago irá a huelga: estos son los servicios mínimos
La huelga está convocada durante los días 12, 15 y 19 de diciembre y afectará a todas las líneas de autobús urbano de la ciudad, quedando sin servicio las líneas 12, 13 y C6
El transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña ha convocado una huelga para reivindicar la actualización del convenio del sector. El parón comenzó el viernes 5 de diciembre, y se prolongará los días 12, 15 y 19 de este mismo mes.
De esta manera, el servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela se verá afectado y realizará servicios mínimos durante esos tres días de huelga en los que las líneas 12, 13 y C6 se quedarán sin servicio. Estos son los horarios de los servicios mínimos:
|Línea
|Horario
|1
|Cemiterio Boisaca – Hospital Clínico: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:20 10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Hospital Clínico – Cemiterio Boisaca: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:20 12:40 13:20 13:40
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Prolongación a Son: salidas del Hospital Clínico a las 9:20 e ás 20:40
|4
|As Cancelas – Romaño: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Romaño – As Cancelas: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Mallou.
|5
|Vite – Rocha: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Rocha – Vite: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Salidas de Rocha Vella: 8:00 8:40 10:40 11:20 13:20 14:00 16:00 16:40 18:40 19:20 21:20 22:00
Vite – Rocha por hospital Provincial a las 8:00
|6
|San Marcos – Os Tilos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:00 15:30 16:20 16:40 17:10 18:00
18:20 18:50 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Os Tilos – San Marcos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 15:50 16:20 17:10 17:30 18:00
18:50 19:10 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Por Bando y Vilamaior: salida de Vilamaior a las 8:50; salida de Os Tilos a Vilamaior 20:30
|6A
|Aeropuerto – Hórreo (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15 23:00 23:30 0:00 0:30
Hórreo – Aeropuerto (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15
|7
|Valle Inclán – Aríns: de 7:00 a 22:00 (cada 60 min.)
Aríns – Valle Inclán: de 7:30 a 22:30 (cada 60 min.)
Se suprime el servicio a Fornás.
|8
|Tanatorio – Vidán: 8:00 9:20 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40 20:00 21:20 22:40
Vidán – Tanatorio: 8:40 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40 22:00
|9
|Casas Novas – Cidade da Cultura: 8:40 14:30 20:20
Cidade da Cultura – Casas Novas: 9:15 15:05 20:55
|15
|Campus Norte – Campus Sur: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Campus Sur – Campus Norte: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Vite de Arriba
|C2
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 21:40
|C4
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:10 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00
|C5
|Salidas Costa Vella: 8:40 9:50 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 20:20 21:30 22:30
|C11
|Salidas avda. Camiño Francés: de 8:00 a 23:00 (cada 30 min.)
|P1
|San Caetano – Figueiras: 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 20:30 22:30
Figueiras – San Caetano: 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 22:50
|San Caetano – Laraño: 8:30 10:30 14:30 16:30 20:30
Laraño – San Caetano: 9:00 11:00 15:00 17:00 21:00
|P3
|Valle Inclán – Sta. Lucía – A Susana: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
A Susana – Sta. Lucía – Valle Inclán: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
|P4
|
Sionlla – Praza de Galicia: 9:30
Praza de Galicia – Sionlla: 19:00
|P6
|Rúa da Rosa – Polígono do Tambre: 6:40 13:25 14:25 19:25 21:25
Polígono do Tambre – rúa da Rosa: 7:00 14:05 15:05 20:05 22:05
|P7
|Grixoa – Peregrina – Miramontes – Pardaces - Pta.Camiño: 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
Pta.Camiño – Pardaces – Peregrina – Miramontes - Grixoa: 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
|P8
|Reborido – Valle Inclán: 7:10 9:30 13:40 15:15 21:00
Valle Inclán – Reborido: 9:00 13:10 14:40 20:30