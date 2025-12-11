Santiago celebra la vuelta de las esculturas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo Quincemil

Después de más de 70 años en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco y una larga disputa judicial, las esculturas del Mestre Mateo, Abraham e Isaac, ya pueden ser visitadas por toda la ciudadanía en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela.

Esta tarde se celebró el acto de recepción oficial y la exposición pública de las figuras en el que intervinieron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la presidenta del Padroado del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada, y los exalcaldes de la ciudad Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo, alcaldías que también participaron en el proceso judicial para la recuperación de este patrimonio.

Los exalcaldes Xosé Sánchez Bugallo y Martiño Noriega y la alcaldesa Goretti Sanmartín Quincemil

Al acto también acudieron representantes de la corporación municipal, representantes de la Xunta de Galicia, del Consello da Cultura Galega, de las Deputaciones de A Coruña y Lugo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la portavoz del BNG, Ana Pontón, representantes del Museo de Pontevedra y del Museo da Catedral, así como asociaciones vecinales y culturales de todo el concello y numerosos vecinos y vecinas que no quisieron perderse este día histórico para Santiago de Compostela.

Miembros de instituciones y gobierno local en el acto Quincemil

Antía Muíño y Miguel Arribas amenizaron musicalmente el acto.

La sala que acoge ambas esculturas también incluye una línea del tiempo sobre la historia de las piezas y un audiovisual que forma parte del proyecto KosmoTech_1200, de la USC y del CISPAC, centrado en la reconstrucción del coro del Mestre Mateo y del conjunto del nártex del Pórtico da Gloria, incluida la fachada exterior, donde están situadas Abraham e Isaac.

De igual modo, el público tendrá a su disposición una hoja de la sala que incluye códigos QR para acceder a materiales sobre el proceso creativo del Pórtico de la Gloria, o el periplo de las estatuas hasta su devolución al concello de Santiago y su relevancia en la cultura gallega y europea.

"Estas estatuas enseñarán historia"

Una emocionada Concepción Losada daba inicio al acto recordando que hacía 50 años que el concello de Santiago depositaba su patrimonio del Museo Municipal en el Museo do Pobo Galego. "Somos a continuación do Museo Municipal de Santiago e estamos ben orgullosas de custodiar e protexer os seus bens co noso alento".

Concepción Losada durante su intervención Quincemil

Continuó su intervención mencionando que un dictador puede "arrebatar a propiedade inalienable, a propiedade de todos" y que tuvieron que pasar 50 años para poner "ao servizo do pobo".

La presidenta del Padroado del Museo do Pobo Galego finalizaba su intervención explicando que las dos estatuas "ensinan historia" y "memoria do país".

"Trasmisión de la institución"

A continuación, fue el turno del exalcalde Martiño Noriega, quien dio el primer paso en 2017 para la recuperación de ambas figuras. Comenzó su intervención explicando que era un día "emocionante" para Compostela.

El exalcalde Martiño Noriega durante su intervención Quincemil

Recordaba la celebración hace unos días del 40 aniversario de la declaración de Santiago como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, y de la figura del alcalde por entonces Xerardo Estévez.

Martiño Noriega aprovechó su intervención para pedir que Santiago ejerza como ciudad de patrimonio "tamén da súa veciñanza".

"Falar das necesarias cidades que teñen que coidar os seus veciños, que teñen que garantir o dereito a unha vivenda que cada vez é máis difícil de garantir, que teñen que garantir o patrimonio, o comercio, que teñen que coidar a identidade dos barrios, do noso magnífico local e das súas mobilidades", explicaba.

También mencionaba que cuando comenzó el proceso judicial,"todo o mundo dixo que era imposible, porque o que fora usurpado por un ditador, era do ditador", sin embargo funcionó gracias a una "cadea de transmisión da institución".

"Funcionou porque pasaron tres alcaldías de tres gobernos de diferentes cores e mantívose unha aposta por recuperar ese patrimonio para a súa propia veciñanza", mencionaba Noriega.

Noriega finalizaba explicando que en un día como hoy la maternidad y paternidad recaía en el conjunto de la ciudadanía de Compostela.

"Proyectos que transcienda legislaturas"

Tras Noriega, fue el turno para el exalcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo quién recordó la figura de Antón Fraguas, rector del Museo Municipal y persona que encabezó la transformación de ese museo al Museo do Pobo Galego.

También mencionaba al exalcalde Xerado Estévez y a al funcionaria Estrella, archivadora muncipal, que fueron las primeras personas por las que Bugallo conoció la existencia de Abraham e Isaac.

Xosé Sánchez Bugallo en su intervención durante el acto Quincemil

Sánchez Bugallo también especificaba que se le hizo saber a la propia Familia Franco que si entregaban las esculturas al Museo de la Catedral, "para uso de todos os composteláns", estaban dispuestos a terminar las acciones judiciales. "Naquel momento, teño que dicir que a asesoría xurídica do Concello dicía que tiñamos un 2% de posibilidades de gañar o xuízo", destacaba.

La respuesta de los Franco fue sacar a la venta pública las estatuas que se paralizó gracias a la actuación de la Xunta de Galicia declarándolas Ben de Interese Cultural, recordaba Bugallo.

"Unha cidade é moito máis que un partido político", continuaba el exalcalde, "temos que ser quen de facer proxectos que transcendan das lexislaturas, que transcendan dos mandatos, que transcendan do partido político, e que todos asumamos como proxecto de país ou de cidade".

"Un triunfo colectivo"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó la restitución de las estatuas como "un triunfo colectivo" y agradeció la labor de quien formó parte del gran equipo que "defendeu a democracia, a liberdade e a xustiza".

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en su intervención Quincemil

En ese gran equipo incluyó a juristas, personas de archivo y distintas corporaciones, desde especialistas en historia y documentación hasta entidades de recuperación de memoria histórica.

En ese sentido, la regidora vinculó la recuperación del Pazo de Meirás con la restitución de las esculturas por parte "de colectivos que traballan a prol da Memoria Histórica como desde as institucións" y que unieron dos concellos, el de Santiago y el de Sada. De hecho, por parte del segundo concello también acudieron al acto dos alcaldes correspondientes de Sada, Abel López Soto y Benito Portela.

Sanmartín situaba ambas luchas como parte de un mismo relato y como un triunfo colectivo en la recuperación del patrimonio de Galicia.

“O triunfo é que estas estatuas volvan ao seu lexítimo propietario que é o concello de Santiago, que regresen ao lugar onde, a omnipotencia da familia do ditador, as sacou un día", mencionaba la alcaldesa.

La regidora también quiso dedicar esta devolución “a todas as persoas que padeceron a represión franquista nas súas múltiples formas", como las personas asesinas, exiliadas, encarceladas o las que se vieron en la obligación de "gardar silencio". "Tamén ás que se lles arrebatou todo o que tiñan, tamén os seus bens”.

La alcaldesa mencionaba que a estas dos parejas de profetas se sumaban a otra pareja icónica de la ciudad, las Dos Marías del parque de la Alameda y de las que "infelizmente moita xente descoñece a súa historia", una historia de "dor, de represión e que ten que ver coa ditadura franquista", recordaba Sanmartín.

Goretti Sanmartín finalizó explicando que las eculturas sirvan para que no se produzca un acto de "involución" y de quien aún "se atreve a dicir que o relato daquela época, dos vencedores, era certa". Pidió a la ciudadanía a acudir a "tirar fotos" a las esculturas para ser "modelos do que temos que defender a liberdade e os dereitos conquistados, para restituír e recuperar a nosa historia".

La alcaldesa finalizó el acto y su intervención al grito de "Franquismo, nunca máis".

Largo proceso judicial

Goretti Sanmartín anunciaba, a través de las redes sociales, el retorno de los profetas el día 20 de noviembre, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco. El lunes, 1 de diciembre, las estatuas volvían oficialmente a casa cuando una comitiva municipal, encabezada por Sanmartín, se trasladaba hasta el Pazo de Meirás para firmar la acta de entrega de ambas figuras.

Desde allí, fueron embaladas y trasladadas hasta el Museo do Pobo Galego, un traslado sufragado por la propia Familia Franco que ascendía a los 4.350 euros. En el museo permanecerán hasta finales del mes de mayo y, durante este periodo de tiempo, se llevarán a cabo conferencias y mesas redondas con voces expertas para después decidir la ubicación definitiva de las estatuas.

Las estatuas del Mestre Mateo estarán en el Museo do Pobo Galego hasta mayo Quincemil

Esta devolución supone un hecho histórico, no solo para Santiago, sino también para Galicia. Por primera vez, la familia del dictador tuvo que devolver los bienes expoliados durante la dictadura, una recuperación que la propia Goretti Sanmartín comentaba que marcará el camino para la devolución de otros bienes incautados por los Franco, como la Casa de Cornide de A Coruña o las pilas bautismales románicas de la Iglesia de San Xián de Moirame.

Esta exposición también supone el punto final de un largo proceso judicial que se iniciaba en el año 2017 desde el concello de Santiago con Martiño Noriega (Compostela Aberta) al frente de la Alcaldía.

El juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron la demanda interpuesta contra Carmen Franco Polo por la devolución de estas dos figuras que formaron parte del Pórtico de la Gloria. Ambas instancias consideraron que las esculturas no estaban adecuadamente identificadas.

El siguiente gobierno local, al frente ya el socialista Xosé Sánchez Bugallo, tampoco desistió en continuar esta demanda, pero que también fue desestimada. Tras varios años e instancias judiciales, el Tribunal Supremo falló este verano a favor del concello de Santiago y la Familia Franco estaba obligada a devolver las dos figuras del Mestre Mateo.

Esta devolución supone poner fin a ocho años de disputas legales y a más de setenta de expolio.