Santiago de Compostela contará con vuelo directo a la ciudad irlandesa de Cork el próximo verano

El aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro contará con otro destino internacional el próximo verano. Tras el anunciado vuelo directo que conectará la capital gallega con Nueva York, se le suma el destino al aeropuerto de Cork, en Irlanda, el tercer aeropuerto con más tráfico aéreo del país.

Así lo ha anunciado la cuenta de X scq_news en donde se especificaba que será durante el próximo verano, concretamente el 1 de junio de 2026, cuando comience este vuelo con la aerolínea Aer Lingus, que ya opera en la capital gallega desde 2007 con vuelo directo a Dublín.

Se ofertarán dos vuelos semanales a la costa sur de Irlanda, los lunes y jueves. Saldrá desde Santiago de Compostela a las 16:00 horas, llegando a Cork a las 16:55 horas. Por su parte, la vuelta será a las 12:25 horas y llegará a Lavacolla a las 15:20 horas.

Los vuelos estarán operados por un avión A320, comúnmente utilizado por esta compañía aérea para unir los vuelos entre Irlanda y los destinos europeos.

En el aeropuerto compostelano, Ryanair cerró su base de dos aviones algo que, unido con el cierre del aeropuerto del 23 de abril al 27 de mayo por obras de renovación en la pista, significará grandes pérdidas para la ciudad. Este nuevo anuncio, junto con el vuelo directo internacional a Nueva York, podría suponer una compensación económica y una mayor internacionalización de Lavacolla.