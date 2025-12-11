La Alameda de Santiago acoge una exposición sobre el proyecto 'Entre Sar e Sarela'

El concello de Santiago puso en marcha este miércoles en la Alameda una exposición itinerante e informativa sobre las actuaciones del proyecto de renaturalización, mejora de la biodiversidad y de consolidación de la infraestructura verde en Santiago, 'Entre Sar e Sarela'.

La exposición se mantendrá hasta el próximo viernes 19 de diciembre, luego de trasladarse al barrio de Pontepedriña donde estará hasta el martes 23 de diciembre y finalizará en el parque de Galeras hasta final de año.

El concello seleccionó estos tres lugares para la exposición ya que son parques donde transita gran parte de la ciudadanía y son contiguos a los ríos Sar y Sarela, objeto de los trabajos de mejora del proyecto.

Además, el barrio de Pontepedriña es el objeto de obras de consolidación de la infraestructura verde dentro de este mismo proyecto.

El concelleiro de Sustentabilidade, Xesús Domínguez, aprovechó la inauguración para colaborar en el reparto de árboles entre los vecinos, acto que forma parte de la campaña como una forma más de acción social del proyecto.

El concelleiro Xesús Domínguez en el reparto de árboles Concello de Santiago

La exposición está conformada por seis grandes cubos, en los cuales se pueden ver mapas, gráficas e información específica del proyecto 'Entre Sar e Sarela', así como datos de cada una de las cinco actuaciones que la integran.

Estas cinco actuaciones son la renaturalización del quintero y la creación de un corredor ecológico urbano en Pontepedriña; la naturalización del lago del Auditorio de Galicia, la restauración fluvial del río Corgo y la mejora ecológica de las áreas verdes contiguas; la restauración ambiental y la creación de un Laboratorio Vivo Urbano Agroecológico en el Jardín Botánico; la recalificación y recuperación ambiental del área verde del Barrio de Cornes; y la restauración ecológica y fomento de la biodiversidad en el Monte Periurbano Viso.