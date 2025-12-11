Abierto el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes de Santiago

Cabalgata de los Reyes Magos en Santiago. Concello de Santiago

Un año más llega la Cabalgata de Reyes a Santiago de Compostela, que este año lleva por título A danza da Boa Estrela, y que se celebrará el próximo 5 de enero.

Todas aquellas personas interesadas en participar como voluntarias o acompañar a la Cabalgata de Reyes desde los trenes ya pueden inscribirse desde hoy hasta las 22:00 horas del jueves 18 de diciembre a través de este enlace.

La ciudadanía de Compostela podrá participar a través de tres maneras:

Voluntarios/as: los niños y niñas de entre 3 y 12 años , acompañados por un adulto.

Pajes Reales: los niños y niñas de entre 11 y 16 años, con un total de 9 plazas disponibles.

Trenes: podrán participar menores en compañía de una persona adulta.

El sorteo se hará el viernes 19 de diciembre en el Teatro Principal de Santiago de Compostela a las 12:00 horas.

Participación

Las plazas para personas voluntarias están reservadas para niñas y niños de entre 3 y 12 años, siempre en compañía de una persona adulta.

Es importante que las inscripciones se hagan en grupo. Cada grupo estará formado por un máximo de una persona adulta y de tres niños/as y será indivisible. El sorteo se hará por grupos.

La participación en esta modalidad podrá ser en carroza o haciendo el recorrido a pie, como parte de un combo artístico.

En cuanto al sorteo de plazas de pajes reales (de 11 a 16 años) se hará un sorteo de nueve plazas para participar como paje acompañante de los Reyes Magos.

Finalmente, las plazas disponibles para participar en los trenes se cubrirán por orden de inscripción, reservadas para menores de edad acompañados por personas adultas.

Las inscripciones se harán en grupo y cada grupo estará formado por un máximo de dos personas adultas y cinco niños/as.