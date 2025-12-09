Santiago de Compostela cierra parques y zonas verdes por la alerta amarilla

Santiago de Compostela permanece hoy martes, 9 de diciembre, en alerta amarilla por vientos y lluvias, un aviso que deja los parques y zonas verdes de la capital gallega cerrados hasta que finalice la alerta.

Se prevé la posibilidad de rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora en Compostela. Debido a estas condiciones meteorológicas, la programación navideña también se ha visto afectada, moviendo la Ruada de Nadal Tenro Inverno, de Animatium, a la Carpa Roxa de la Praza Roxa, tanto la prevista hoy como la de mañana, miércoles, 10 de diciembre.

Galicia está viviendo una jornada meteorológica inestable con alerta naranja en buena parte del litoral atlántico que ha dejado en las últimas horas rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en la Costa da Morte y en A Mariña.

Por su parte, la alerta amarilla por lluvias se mantiene en buena parte de la comunidad, con el valor más alto registrados en la estación de Cee-Brens con 79 litros por metro cuadrado, seguido de Santa Comba-Fontecada con 69,2 litros por metro cuadrado y en Rois, donde se han acumulado 50,6 litros.