Licitada la Cabalgata de Reyes en Santiago por primera vez para los próximos dos años

La Xunta de Gobierno local de Santiago de Compostela adjudica, por primera vez, la Cabalgata de Reyes, por dos años. El contrato, dividido en dos lotes, se adjudicó a las empresas Urdime Sociedade Cooperativa Galega e Iluminaciones Santiaguesas SL, con un importe global de 435.807, 54 euros para los años 2026 y 2027.

El lote I se corresponde con el servicio de organización del evento, que engloba la dirección y contratación artística, la coordinación de voluntariado, la planificación, la preproducción y la producción relativa al espectáculo artístico que configura la cabalgata de Reyes.

Fue adjudicada a la licitadora Urdime Sociedade Cooperativa Galega, que presentó una proposición económica de 330.817,46 euros para los dos años. Como mejora, la empresa ofertará 14 cajas de correos para los Reyes.

El lote II, la suministración de carrozas en régimen de alquiler para la Cabalgata de Reyes, recayó en Iluminaciones Santiaguesas SL por un total de 104.990,08 euros para los próximos dos años también. Ofertarán 500 quilos de caramelos por encima del mínimo exigido.