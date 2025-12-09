Ambulancias del 112 Galicia.

Santiago

Atropellada una menor en la calle do Hórreo en Santiago de Compostela

El suceso tuvo lugar esta mañana, en plena hora de acceso a los centros escolares

Una menor ha resultado herida en la mañana de este martes al ser atropellada en la calle do Hórreo de Santiago de Compostela, frente a la estación de tren.

Según ha informado a Europa Press el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 8:29 horas y al lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias 061, que prestaron asistencia a la menor para tratarla de las heridas provocadas a consecuencia del impacto.

Además, fueron movilizados los agentes de la Policía Local, los Bomberos de Santiago y efectivos de Protección Civil.