Atropellada una menor en la calle do Hórreo en Santiago de Compostela
El suceso tuvo lugar esta mañana, en plena hora de acceso a los centros escolares
Te puede interesar: Juzgan en Santiago a un hombre para el que piden 61 años de prisión por agredir sexualmente a mujeres
Una menor ha resultado herida en la mañana de este martes al ser atropellada en la calle do Hórreo de Santiago de Compostela, frente a la estación de tren.
Según ha informado a Europa Press el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 8:29 horas y al lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias 061, que prestaron asistencia a la menor para tratarla de las heridas provocadas a consecuencia del impacto.
Además, fueron movilizados los agentes de la Policía Local, los Bomberos de Santiago y efectivos de Protección Civil.