La corporación municipal de Santiago enfatiza en la "tolerancia cero" a la violencia machista

La corporación municipal de Santiago ha enfatizado la "tolerancia cero" a la violencia machista y el apoyo a las movilizaciones previstas en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Así lo han manifestado en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi al que han asistido representantes de todos los partidos que conforman el concello de Santiago, BNG, Compostela Aberta, PSOE, PP y concejalas no adscritas junto con estudiantes del IES Antonio Fraguas y del IES de Sar.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha inaugurado el encuentro reivindicando que "no se puede dar ni un paso atrás", y subrayando que "no tienen cabida los discursos de odio ni los discursos negacionistas de la violencia de género".

Sanmartín también ha señalado que este año el concello decidió dedicar la campaña del 25N a combatir la violencia digital.

"Esa violencia que nos dice que tres de cada cuatro jóvenes reciben de manera habitual comentarios violentos sobre su físico o con referencias a cuestiones de contenido sexual", ha indicado.

Raxoi ha invitado a participar a diferentes alumnas compostelanas, quienes han subrayado que la violencia de género "no es un problema individual ni puntual", sino que es algo "estructural, un sistema entero que quiere a las mujeres en silencio".

"Nosotras sabemos lo que es no poder caminar solas por la noche con tranquilidad, obligadas a tener un móvil en la mano como si fuese un escudo, avisar a nuestras madres de dónde estamos y cambiar rutas y costumbres para evitar riesgos", ha lamentado una de ellas.

También se han referido a la violencia digital, citando la presión estética, los filtros, las expectativas imposibles y a acciones nuevas como el body counting, el cibercontrol, la geolocalización o la difusión de fotos sin consentimiento".

De igual modo, han apuntado a la "exclusión" de las mujeres migrantes y racializadas: "Porque no es lo mismo moverse por el mundo cuando tu piel o tu acento son señalados constantemente. Por eso, recordamos que el feminismo si no es antirracista no es".

Declaración institucional

A continuación, la concejala no adscrita Mercedes Rosón ha iniciado la lectura de la declaración institucional conjunta.

Rosón remarcó que "es necesario" hablar de retos porque, aunque son "muchos los avances" que se produjeron en los últimos años, las cifras de víctimas "requieren de toda la atención y esfuerzo para avanzar en la eliminación de la violencia machista".

La colaboración interinstitucional "tiene dado sus frutos en prevención", ha señalado la socialista Marta Abal, pero "solo es efectiva si cuenta con una dotación de recursos económicos y personales suficientes".

El popular Borja Rubio ha resaltado que es "necesario" garantizar el acompañamiento psicológico de las víctimas; establecer ayudas periódicas para las mujeres que han sufrido violencia sexual; garantizar la formación del personal que trabaja en la atención a la violencia machista; establecer un plan de educación afectivo-sexual en la enseñanza, y reforzar los recursos económicos y humanos.

La teniente de alcaldesa y concejala de Compostela Aberta, María Rozas, ha recordado que el Gobierno local "lleva años avanzando" en la implementación de estas medidas dentro de la competencia municipal, pero "queda mucho por hacer".

La portavoz del Ejecutivo Municipal y concejala del BNG, Míriam Louzao, ha continuado la lectura solicitando el apoyo a las acciones convocadas por el movimiento feminista este martes; el compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género reclamando más recursos; y la voluntad de continuar desarrollando campañas a favor de la igualdad.

Finalmente, Goretti Sanmartín ha añadido el objetivo de avanzar en el VI Plan de igualdad del concello y ha pedido a la Xunta "incrementar el presupuesto" destinado a los centros de información a las mujeres para "bajar las ratios y garantizar el desarrollo de trabajo preventivo y de intervención".