La lluvia volverá esta tarde a Santiago de Compostela con bajada de temperaturas

La semana avanza en Santiago de Compostela con cielos con nubes y claros en general durante los próximos días. Sin embargo, para la tarde de hoy y la de mañana se prevén precipitaciones.

Por su parte, las temperaturas serán las normales para esta época del año, con mínimas en descenso moderado que no superarán los 8 grados, y con máximas sin cambios, que podrían rozar los 15 grados.

En cuanto a los vientos, soplarán del norte-nordés flojos por la mañana, aumentando a moderados por la tarde.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrán a un nivel favorable en general.