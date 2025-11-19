La lluvia volverá esta tarde a Santiago de Compostela con bajada de temperaturas
La ciudad alternará cielos con nubes y claros, con precipitaciones hoy y mañana por la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en descenso moderado, mientras que las máximas no experimentarán cambios
La semana avanza en Santiago de Compostela con cielos con nubes y claros en general durante los próximos días. Sin embargo, para la tarde de hoy y la de mañana se prevén precipitaciones.
Por su parte, las temperaturas serán las normales para esta época del año, con mínimas en descenso moderado que no superarán los 8 grados, y con máximas sin cambios, que podrían rozar los 15 grados.
En cuanto a los vientos, soplarán del norte-nordés flojos por la mañana, aumentando a moderados por la tarde.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrán a un nivel favorable en general.