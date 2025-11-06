Cruz Roja agradece a las empresas de A Coruña su implicación en el Plan de Empleo con un corto

Cruz Roja ha celebrado este jueves en Santiago de Compostela un emotivo acto en el que ha agradecido a más 340 empresas de la provincia de A Coruña su implicación con el Plan de Empleo. Una iniciativa que contribuye a garantizar el futuro laboral de quienes lo tienen más difícil gracias a la confianza y el compromiso del tejido empresarial.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia de A Coruña innova año tras año para acercar a las compañías de A Coruña, Ferrol y Santiago todo lo que hacen posible con su apoyo. Así, tras la batucada de 2023 para "salir de la zona de confort formando una orquesta" y el gran espectáculo de magia para reflejar "la magia de las oportunidades que cambian vidas", este 2025 ha decidido realizar un corto que promete llegar lejos.

Bajo el título El Filtro, la pieza audiovisual proyectada en As Cancelas gracias a la cesión de una sala de cine de Cinesa, recoge, a través de la ficción y a partir de la gran interpretación del actor Abelo Valis, testimonios basados en historias reales de personas participantes en el Plan de Empleo.

'El Filtro'. Cruz Roja

"Entre la sátira y la verdad, el corto transita de la comedia al drama más crudo, desmantelando la cultura del éxito para reivindicar la dignidad de quienes quedaron fuera del filtro", ha explicado el guionista y director del cortometraje, Jorge Boquete, desde el equipo de Echokai by Miraveo, que se ha encargado de la producción.

Generar oportunidades que cambian vidas

La proyección ha estado seguida por una mesa redonda conducida por el presentador de la TVG Duarte Galbán. Una de las coordinadoras del Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia de A Coruña, Mery Gómez, ha compartido durante su intervención los principales resultados alcanzados en lo que va de año "gracias al apoyo de 348 empresas".

Así, en 2025 han sido atendidas más de 1.100 personas, a las cuales se ha orientado desde los diferentes equipos del Plan de Empleo (20 profesionales y 47 personas voluntarias entre A Coruña, Ferrol y Santiago) para la realización de cursos formativos, prácticas en empresas e incluso preparación de currículums y entrevistas laborales a través de las que 563 personas "que han logrado un contrato de trabajo".

El presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, ha sido el encargado de despedir el acto antes de la foto de familia de rigor (y de un selfie lanzado por el propio Duarte Galbán en la sala de cine): "Grazas por contribuír a xerar oportunidades que cambian vidas; mais, sobre todo, grazas por permitir que persoas como as protagonistas desta curta conserven as oportunidades que por dignidade lles pertenecen".

La entrega de reconocimientos al tejido empresarial ha corrido a cargo de la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Mercedes Casanova; el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira; el presidente comarcal de Cruz Roja en Santiago, José Luis Barreiro; y la presidenta comarcal de la Organización humanitaria en Ferrol, Carmen Fernández Corral.

El Plan de Empleo de Cruz Roja está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza.