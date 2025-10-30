El parque de Bomberos de Santiago volverá a estar bajo mínimos este viernes

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Santiago. Concello de Santiago

Bomberos de Santiago han advertido de que este viernes se volverá a repetir la situación que el parque ya vivió el pasado lunes, con personal por debajo de los mínimos requeridos, lo que lo dejará "inoperativo" desde las 22:00 horas de esta noche hasta 24 horas después.

Según recoge un comunicado difundido en Instagram por los trabajadores y recogido por Europa Press, el turno de esta jornada solo contará con cuatro bomberos y un jefe del equipo de guardia, en lugar de los nueve efectivos que requiere el turno mínimo.

"Con esta dotación, el parque permanece inoperativo por sus propios medios, obligando a solicitar apoyo al 112 para que movilice parques de otros ayuntamientos ante emergencias", exponen.

De este modo, lamentan que Santiago "no pueda garantizar" la respuesta "inmediata" ante un incendio, accidente o rescate: "Los bomberos de Santiago seguimos cumpliendo con nuestra responsabilidad y sirviendo a los vecinos con profesionalidad y entrega, pero no podemos hacer más con menos".

Esta circunstancia, que viene de atrás, llevaba a los bomberos a reforzar los turnos a través de las horas extra. Sin embargo, dado el retraso en su cobro, han dejado de hacerlas, una medida que también han decidido adoptar agentes de la Policía Local tras una reunión celebrada en la noche del miércoles.

Negociaciones

La decisión de la Policía Local, además, tiene lugar después de que el gobierno local y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG acordasen en la jornada del miércoles encauzar las conversaciones sobre las reivindicaciones de ambos cuerpos a través de una mesa de negociación.

Fuentes sindicales han recordado que ahora se debe acordar un orden del día para la celebración de esta semana, así como una fecha para su celebración.