Santiago prepara "una gran muestra" para las estatuas de Abraham e Isaac, sin fecha de recuperación

Santiago prepara "una gran muestra" para las estatuas de Abraham e Isaac, aún sin fecha para recuperarlas

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha trasladado este viernes que en el Pazo de Raxoi están "trabajando en todos los trámites necesarios" para que lleguen a la capital las estatuas atribuidas al Maestro Mateo que, a día de hoy, siguen en poder de la familia Franco, y que el consistorio organiza una "gran muestra abierta" para exhibir las esculturas.

El pasado 19 de junio, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenó a la familia del dictador Francisco Franco a restituir al Ayuntamiento compostelano las esculturas de Abraham e Isaac que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral.

Al mes siguiente, el Pazo de Raxoi exigió a los nietos de Franco que se encargaran de la restitución de las estatuas y trasladó que, en caso de una negativa, reclamaría "las cantidades del traslado" a la familia del dictador.

Louzao ha afirmado este viernes que el consistorio trabaja para que las estatuas "lleguen a Santiago cuanto antes" y de una forma que "toda la ciudadanía pueda visitarlas".

"Estamos trabajando en todos los trámites necesarios para que lleguen a Compostela cuanto antes y para que lo hagan de manera que toda la ciudadanía pueda visitarlas", ha enfatizado la representante municipal.

Míriam Louzao ha explicado que todavía no hay fecha para el recibimiento de las esculturas. "Estamos trabajando en toda esta elaboración", ha concluido.

Destino de las esculturas

A su llegada a Santiago, el Pazo de Raxoi prevé que las estatuas se expondrán de manera provisional en el Museo do Pobo Galego ya que en el espacio ya está depositado otra pieza relacionada con las figuras.

Se trata de una tercera escultura, la lauda sepulcral del siglo XIV, que fue adquirida por el Ayuntamiento junto con las estatuas de los profetas.

Sin embargo, el consistorio también baraja ubicar ambas esculturas en algún inmueble de propiedad municipal.