El gobierno local de Santiago ve "justificada" la tasa turística

La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, ha calificado de "justicia" y "justificada" la aplicación de la tasa turística en la ciudad y ha avanzado que la postura del consistorio es que entre en vigor a partir del 1 de octubre, si no existe alguna medida judicial que obligue a posponerlo tras el recurso presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC).

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno y ante las preguntas de los periodistas.

En ella, ha defendido la necesidad de la misma para que las personas que visitan Santiago "puedan colaborar con los gastos" que su visita, ha dicho, genera.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la colaboración y a la sensatez", así como a trabajar "de forma conjunta" pese a reprochar la postura "beligerante" que, a su juicio, mantiene una parte del sector, en referencia a los promotores del recurso.

"No vale usar los datos para lo que te interese", ha sentenciado para asegurar que no se puede valorar por un lado las pernoctaciones y por otro el número de viajeros.

También ha sentenciado que "no hay una fórmula para poder aplicarlo a las personas que no pernoctan, solo hay un impuesto para las estancias".

"Esto es más que justificado", ha insistido para recalcar que el objetivo es "mejorar la vida de los ciudadanos y del sector". "No entendemos esa actitud", ha añadido para remarcar que por parte del gobierno local se ha ofrecido y se ofrece "diálogo".

Mientras, ha calificado de "un posicionamiento más bien casi político" la postura de Unión Hotelera, a la que le ha instado a explicar su postura sobre la tasa turística de A Coruña y aclarar si también la va a recurrir.

Sobre el que han presentado respecto a la tasa de Santiago, ha dicho que, a juicio del gobierno local, supone poner a esta organización "en contra de lo que la mayoría de la población de Compostela demanda". "Deberían alinearse con los intereses de los vecinos", ha añadido.