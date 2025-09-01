Un incendio intencionado calcina las puertas de un despacho de abogados y una notaría en Santiago

Un incendio ha calcinado las puertas de un despacho de abogados y una notaría en un edificio del centro de Santiago de Compostela.

Los Bomberos de Santiago, que se encargaron de extinguir el fuego, apuntan a que posiblemente fue intencionado, aunque esto tendrá que determinarlo la investigación policial pertinente.

Según ha informado Europa Press, los hechos tuvieron lugar en la medianoche del sábado. Vecinos del número 1 de la rúa da Senra avisaron al 112 de que había humo en las escaleras del inmueble e indicaban que salía de dos puertas de la primera planta.

De esta forma, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) dieron el aviso a los Bomberos de Santiago, que se desplazaron hasta el lugar y ratificaron que, efectivamente, había dos puertas carbonizadas; una de ellas --la del despacho de abogados-- lo estaba completamente.

Según relatan los efectivos de extinción, en el rellano de la planta, el acabado de los techos estaba caído y las instalaciones energéticas, derretidas. Asimismo, en la alfombra frente a la puerta de la notaría, menos quemada que la contigua, se veía un charco chamuscado, que parecía la marca de un líquido acelerante, lo que apunta a la posible intencionalidad.

Durante el transcurso de la intervención, los vecinos que habían decidido salir del inmueble permanecían en la calle y, a los que se quedaron en sus viviendas, los bomberos les indicaron que podían seguir en ellas.

Al llegar los propietarios de las oficinas afectadas, los efectivos procedieron a revisar sus interiores. En el despacho de abogados, había humo dentro, sin una mayor afectación. Por otra parte, el interior de la notaría estaba intacto.