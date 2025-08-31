El tren turístico de Santiago funciona con normalidad tras estar detenido varias horas el viernes por el atropello

El tren turístico de Santiago de Compostela funciona con normalidad en la ciudad tras pararse el servicio varias horas como consecuencia del atropello que tuvo lugar en el mediodía del viernes, cuando una mujer falleció a causa del mismo. El vehículo implicado en el accidente, sin embargo, fue llevado al depósito.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 12:00 del viernes entre los números 7 y 9 de la rúa Virxe da Cerca, en el centro de la ciudad y frente a las escaleras que dan a la Praza de Abastos.

Entonces, una vecina de Santiago, de 84 años, perdió la vida al ser arrollada por el transporte, que circulaba con un total de 39 pasajeros, desalojados en el acto.

En este contexto, el tren implicado en el accidente fue llevado al depósito el propio viernes, según informan fuentes municipales, y no está en circulación. Las mismas fuentes indicaron el día del suceso que, por el momento, no pueden confirmar las circunstancias del mismo.