Santiago conmemora el Día del Orgullo con un acto en el Obradoiro.

La celebración del Día del Orgullo en Santiago tuvo esta mañana en la plaza del Obradoiro su acto central. Allí la alcaldesa Goretti Sanmartín, acompañada de varias concelleiras y concelleiros del Gobierno y oposición, reiteró el compromiso institucional del Concello con el colectivo LGTBIQ+.

Junto a la regidora estuvieron Mercedes Rosón (del grupo no adscrito), Xan Duro (Compostela Aberta), Marta Abal (PSOE), Pilar Lueiro (BNG), y Borja Rubio (PP).

La primera intervención fue a cargo de Rosón, quien recordó que "o 28 de xuño conmemórase a Revolta de Stonewall de 1969. Un feito histórico en Nova York no que a comunidade LGBTIQ+ se ergueu contra a represión policial. Dende entón, esta data representa a loita pola dignidade, a visibilidade e os dereitos das persoas LGBTIQ+ en todo o mundo. Este 2025, conmemoramos o 55 aniversario da primeira marcha do Orgullo, celebrada en 1970 como lembranza da histórica e revolucionaria Revolta de Stonewall".

Luego, Xan Duro declaró que "máis de medio século despois, seguimos enchendo as rúas de diversidade, loita e orgullo, reafirmando que o dereito a amar, a vivir e a existir con liberdade é irrenunciable. Durante os últimos vinte anos, o movemento LGBTIQ+ consolidouse como unha das forzas sociais máis transformadoras do noso tempo, xunto á loita feminista. Da man, ambas as loitas avanzaron en dereitos, visibilizando realidades silenciadas e abriron o camiño para unha sociedade máis xusta, libre e diversa".

Por su parte, Marta Abal recalcó que "queda un longo camiño por percorrer. As forzas reaccionarias que, pouco a pouco, se están a facer oco nas nosas vidas e realidades, supoñen unha terrible ameaza para seguir aumentando en dereitos, diversidade, inclusión... En liberdade. A verdadeira liberdade é esta, non a entendemos doutro xeito. Esta nube negra que podemos albiscar nun horizonte cada vez máis preto de nós pretende facernos volver atrás. Quere destruír todo o logrado e avanzado".

En su intervención, Pilar Lueiro puso el foco en que "nos últimos anos estamos a vivir unha onda reaccionaria e de ultradereita a nivel global que cuestiona, desacredita e pretende desmantelar os avances en dereitos humanos, especialmente os logrados polo movemento LGBTIQ+ e o feminismo. Fronte á deriva ultraconservadora e involutiva que percorre o mundo e que pretende facer retroceder as conquistas do feminismo e do movemento LGBTIQ+, reafirmamos que os dereitos humanos non son negociables. A liberdade, a diversidade e a dignidade deféndense cada día, nas rúas e nas institucións".

El popular Borja Rubio también subrayó que "por isto mesmo, reivindicamos o compromiso transformador que caracteriza o Concello de Santiago. Compostela, en calidade de Capital de Galicia, tamén é Capital da igualdade, da inclusión e do respecto. Somos unha cidade referente tanto polo seu compromiso institucional como pola actividade cultural e social arredor da diversidade. Somos un referente na defensa dos dereitos das persoas LGBTIQ+ e sentímonos profundamente orgullosas da forza do tecido asociativo compostelán".

Sanmartín señala la puesta en funcionamiento del Servizo de Asesoramento LGBTIQ+ en Santiago

Finalmente, la alcaldesa Goretti Sanmartín recordó la puesta en funcionamiento en Santiago del Servizo de Asesoramento LGBTIQ+ en la Casa das Mulleres Xohana Torres.

"Isto responde así a unha demanda histórica do movemento asociativo LGBTIQ+ de Compostela. Forma parte do compromiso que ten este Concello co impulso de políticas ambiciosas e transversais en materia de igualdade", resumió la regidora.

El acto finalizó con la lectura de la Declaración institucional aprobada el pasado 26 de junio en el pleno, que revalida el apoyo institucional a estas reivindicaciones y su aplicación en las políticas públicas municipales de manera transversal.