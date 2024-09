El primer tramo de las obras en la rúa do Pombal, en Santiago, abre al tráfico este viernes

Los ediles de Obras y de Mobilidade visitan las obras de la rúa do Pombal, en Santiago. Concello de Santiago

La compostelana rúa do Pombal, en obras desde el pasado 25 de junio, reabrirá este viernes la circulación en la intersección entre Campo das Hortas, rúa Galegas y Travesa do Cruceiro do Gaio, una vez finalizadas las obras en este primer tramo.

La apertura supondrá un pequeño alivio, pero la situación seguirá siendo "complicada", ha señalado este jueves el concejal de Mobilidade, Xan Duro, que ha visitado los trabajos acompañado del edil de Obras, Xesús Domínguez.

"A apertura desta primera fase vai supoñer un alivio a unha situación bastante complexa a nivel de tráfico e mobilidade, vai permitir axilizar todo o paso deste cruce", ha explicado Duro, quien reconoce que aunque mejora, "evidentemente vamos seguir nunha situacion de tráfico complicada".

Por su parte, el concejal de Obras ha destacado que se están cumpliendo los prazos de ejecución previstos: "A obra vai prazo". En esta primera fase quedaron ejecutadas las conexiones, las redes de saneamiento y abastecimiento con el objetivo de "remudar estas instalacións obsoletas" para mejorar el funcionamiento y reducir las incidencias, así como mejorar la accesibilidad de los vecinos.

Cambios en la movilidad

La apertura de este primer tramo supondrá cambios en la circulación. A partir de este viernes, los vehículos que circulen por Campo do Cruceiro do Gaio en dirección Galeras, se incorporarán por Cruceiro do Gaio, en la maniobra que era habitual antes de las obras.

Además, Poza de Bar volverá a ser utilizado únicamente por los vehículos que circulan en dirección hacia la salida de la ciudad, desde a rúa das Galeras.

El edil de Mobilidade, Xan Duro, ha indicado que se creará una área de carga y descarga provisional en el tramo comprendido entre Poza de Bar y Cruceiro do Gaio, concretamente en el que será el carril de subida una vez finalicen las actuaciones de mejora.

Atendiendo a las demandas de los residentes, Duro ha explicado que habrá dos zonas de parada de 15 minutos para su uso exclusivo, una junto al cruce con Cruceiro do Gaio y otra junto a la Praza de San Clemente.

El responsable de Mobilidade ha destacado que se ha cumplido el objetivo de recuperar la circulación por Cruceiro do Gaio antes de que arranque el curso escolar, ya que se trata de una zona de mucho tránsito vinculados al CEIP Pío XII y al Raíña Fabiola.