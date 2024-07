Santiago reivindica el Alba de Compostela como tradición consolidada

El Teatro Principal de Santiago ha acogido este jueves el evento de entrega de la segunda edición del Alba de Compostela, el acto institucional del Concello de la capital gallega con el que rinde homenaje a santiagueses distinguidos y en el que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha celebrado que se trate ya de "unha tradición cada ano máis consolidada".

Pasadas las 19:30 horas, el sonido de la gaita de Marita Giadáns con la Muiñeira de Trandeiras daba comienzo al acto en el que en esta edición se ha reconocido la labor de la presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concha Losada, el comerciante Xaquín Mato, la catedrática en Farmacología Mabel Loza y al presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández.

La música y un vídeo de la Asociación Cultural Campaneiros de Galicia han dado paso a la entrega de premios que, en primer lugar, ha recogido el presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, que tras agradecer a sus compañeros de Cáritas y de la Plataforma su trabajo ha reivindicado este premio para "reforzar el trabajo colectivo para mejorar la vida de las personas en situación de pobreza y exclusión social".

Por su parte, Mabel Loza, tras agradecer a compañeros y familiares, se ha comprometido a "honrar y a apoyar siempre amaneceres con estos compañeros del Alba de Compostela".

Asimismo, Concha Losada ha traído al Teatro Principal "a todos los que en 1967 lograron que abriese" el Museo do Pobo Galego, un museo que "no contó con ningún organismo que lo echase a caminar".

El discurso más emotivo ha sido el de Xaquín Mato quien, emocionado, ha recordado su trabajo en diferentes asociaciones de una ciudad a la que llegó hace 50 años procedente de la parroquia de Canduas, en Cabana de Bergantiños.

"Creo que soy un ser raro al que le gusta ayudar a la gente sin pensar qué me van a dar a cambio. Me siento satisfecho de todo lo que hago por ayudar. Este es un regalo único que llevaré siempre en mi corazón", ha festejado.

"O acto que Compostela necesitaba"

La alcaldesa ha dado la bienvenida a los presentes celebrando ver el teatro lleno y ha mostrado su "alegría" por comprobar que "este é o acto que Compostela necesitaba, a celebración propia nun día grande" en el que el Concello, ha dicho, "tiña tamén que ser protagonista"

"Desde o seu nacemento, o Alba de Compostela quere ser unha festa común, unha festa de todo o mundo, cada vez máis grande, cada ano máis consolidada, unha tradición nova que, como as boas tradicións, necesita que se repita e que se queira para existir", ha manifestado.

A continuación, la regidora ha confesado que este acto es para ella "un dos máis relevantes do ano na intensa axenda dunha Alcaldía" como la de Compostela.

Participación de todos los grupos

La regidora nacionalista ha aprovechado su intervención para agradecer a todos los grupos que forman parte de la corporación municipal que hayan participado y colaborado a la hora de organizar este acto -cada portavoz hizo entrega de uno de los reconocimientos-, después de que en su primera edición ni PP ni PSOE acudiesen a esta cita al considerar que se trataba de un acto que no era de la corporación y que incumplía el reglamento.

"Quero trasladar a miña felicidade por ver a toda a corporación neste teatro un ano despois, polo diálogo, polos debates, pola necesaria colaboración institucional cando o único obxectivo é o ben común que é, en definitiva, o fin ao que se ten que dirixir toda acción política", ha reivindicado.

Reconocimientos

Tras recordar el Alba de Gloria de Castelao que da nombre a este evento, ha puesto en valor a los galardonados en el primer Alba de Compostela para, seguidamente, reconocer a las personas premiadas por unanimidad este año.

Así, ha reconocido el "bo facer" de Concha Losada Vázquez, presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego. "Un centro que é referencia do que somos, un espazo que fala de nós, da nosa identidade e coida e mostra con orgullo o legado cultural que chegou ata nós das xeracións que nos precederon e que nós temos a obriga e a responsabilidade de facer que chegue ás que virán despois", ha expresado Sanmartín.

De Xaquín Mato Castro, que da su nombre a un comercio emblemático del Ensanche - Papelería Xaquín-, la alcaldesa ha señalado que merece, "por méritos propios", formar parte de la constelación del Alba de Compostela. El nombre de Xaquín, ha destacado, habla del Ensanche "máis comunitario, das mellores cualidades do pequeno comercio, tan relevante nun concello" como Santiago, y de la "implicación personal en proxectos colectivos como o propio movemento asociativo".

Sobre la catedrática de Farmacología y directora científica del CIMUS, Mabel Loza García, Goretti Sanmartín ha subrayado su "traxectoria espectacular" en la que destacan "grandes avances para a saúde pública".

Por último, ha hecho referencia al presidente del Foro Galego de Inmigración y portavoz de la Plataforma polo Emprego y voluntario de Cáritas, Miguel Fernández, del que ha señalado que se sitúa siempre "do lado de quen máis o precisa, para mellorar as súas vidas".

Antes de concluir su intervención, Goretti Sanmartín ha tenido palabras de solidaridad con las familias de los fallecidos y desaparecidos en el naufragio del Argos Georgia registrado este martes frente a la costa de las Islas Malvinas.

Castelao

"Dicía Castelao que foi na cidade, na súa xuventude, onde lle naceu a idea dunha Galicia 'máis xusta, máis libre, máis abundante', e hoxe, tanto tempo despois, continuamos compartindo ese ideario e defendéndoo na súa memoria porque é difícil definir de mellor maneira o futuro que queremos", ha reivindicado la regidora.

De este modo, a través de Castelao, ha destacado que este 25 de julio, Día Nacional de Galicia, Compostela homenajea a hombres y mujeres de la ciudad y destaca "a súa figura inmensa" y afirma, que el intelectual rianxeiro es un nombre que "merece estar non só no seu Alba de Gloria de inmortais, senón tambén no Alba de Compostela".

El acto ha finalizado con el Himno de Galicia interpretado por Marita Giadáns y cantado por un Teatro Principal lleno en este segundo Alba de Compostela, que contó con la presencia de, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón o el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López.

Además, los asistentes han cantado el cumpleaños feliz al homenajeado Xaquín Mato, que señaló en su intervención que este viernes cumplirá 74 años.