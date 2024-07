Los más de 200 migrantes llegarán a Santiago a partir del 25 de julio y de "manera escalonada"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado el acuerdo entre la Xunta y el Gobierno de abrir un canal de comunicación "fluído e constante" para la coordinación del traslado de inmigrantes a Galicia e insiste en que la capital gallega es una ciudad "acolledora e hospitalaria".

A preguntas de los medios este viernes en una visita a la Praza de Abastos, la regidora ha señalado que para el Concello compostelano la situación "xa estaba máis que desbloqueada". "Dixemos desde o primeiro momento que ibamos colaborar, que non se pode xogar coas persoas que están sufrindo unha crise, fuxindo dos seus lugares de procedencia, e que o Concello sempre vai estar", ha afirmado.

Sanmartín ha reivindicado que "calquera colaboración entre administracións" debe ser "a maneira de proceder en todos e cada un dos asuntos", pero, ha añadido, "moito máis cando se fala de temas de refuxiados, de xente que ten que irse dos seus fogares".

Llegada a partir del 25 de julio de forma escalonada

La regidora nacionalista ha explicado que estas personas llegarán a partir del 25 de julio "de maneira escalonada". Cuestionada sobre si podría afectar al dispositivo de las Fiestas del Apóstol, Sanmartín ha argumentado que existe "un reforzo" en los servicios de emergencia y policiales. "Se chegan o 25 de xullo e hai que atender a iso, tamén se fará", ha expresado.

"A pesar de que haxa festas, que imos estar e disfrutar delas, o certo é que tanto as guerras, como as crises de emigración non teñen data, infelizmente, e hai que estar alí as distintas administracións para botar unha man", ha aseverado.

Según las últimas informaciones, está previsto que 208 migrantes lleguen a partir del 25 de julio al albergue Monte do Gozo, en la capital gallega.