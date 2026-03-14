Deporte inclusivo

EEUU e Israel atacan Irán, en directo
EEUU compra 100M crudo
Trump bombardea isla Jark
Gran Hermano sanchista
'Torrente presidente'
Barrio El Langui Madrid
Restaurante Pérez Reverte Madrid
Gambia, nuevo punto de partida
Hierba del cuchillo playas España
Ley Bienestar animal
Veterinario
Alzheimer delfines
Ley de Propiedad Horizontal
Estatuto de Trabajadores
Bombero de 22 años
Lupa de Hacienda
Fontaneros en España
Inscripciones millonarias cambio climático
Refugio secreto liebre ibérica
Sacerdote con 21 años
Rafa Nadal infancia
Reino Unido financia centros investigación españoles
Desahucio no pagar renta
Prohibir dueños perros gatos en terrazas
María Matos plazas garaje
Multas UE España
Vestir elegante y sofisticada oficina
Nuevo sofá cama Carrefour
Nuevo banco almacenaje Primark
Ayudas conductores coche eléctrico
Dueña de un desguace
Ya hay fecha para Artemis II
100 factores de riesgo de la esclerosis múltiple
Plus de nocturnidad
China fabrica el 80% de los paneles solares
Paquetes de China
Tobogán térmico en España
Niño Becerra, economista
Los españoles podrían ser rechazados en Reino Unido
Roberto Gómez, funcionario de Hacienda
10 semanas de permiso por hijo
Bonificación para comprar obras de arte
Alberto Ávila, atleta
Años de excendencia
Retrasar la jubilación
David Bustamante
Pequeños autónomos
Cotizar sin trabajar
Sapo partero
Páncreas 'cyborg'
Inclusion en movimiento

Inclusion en movimiento

Un artículo escrito por profesores y alumnos que participaron en las jornadas inclusivas de ENKI

He vivido la discapacidad en mi casa desde niña, pues tengo un hermano con parálisis cerebral. Solo cuando me fui haciendo adulta entendí que las personas con discapacidad tienen , en principio, la vida un poco más complicada. La verdad es que en mi casa nunca se vieron las cosas de manera diferente … íbamos a la piscina, al monte, al cine… y no era consciente de lo que mis padres tenían que hacer para que todos disfrutáramos por igual. Todo parecía fácil…Y con el tiempo descubrí que mis padres nos enseñaron a mirar con esos ojos que hacen que subir a tu hermano con una silla de ruedas los doce escalones del portal simplemente sea eso… subir… nada más.

Desde hace mucho tiempo ya entiendo lo importante que es nuestra mirada. Llevo 25 años como profe y veo en las aulas lo necesario que es ayudar a los alumnos y alumnas a que aprendan a mirar bien, sin lástima, sin medias tintas, simplemente mirar… e intentar, en función de nuestras posibilidades, ayudar a que las personas con discapacidad puedan sentir, mirar y ser miradas, y vivir… simplemente.

ENKI me ha facilitado y servido como base para trabajar en el aula que todas y cada una de las personas somos únicas y especiales, y que, independientemente de nuestras condiciones, todos y todas tenemos los mismos derechos… a jugar, a reír, a hacer deporte… y es más… el que todos seamos diferentes nos hace sumar.

Hoy hablan mis quokkas, esos niños y niñas de 11 y 12 años que han entendido perfectamente lo que significa la palabra discapacidad, que todos junt@s sumamos, y que la vida es mejor si simplemente nos ponemos en los zapatos de los demás y miramos…

NATUSKA NAYLOR GARCÍA, profe de 6º EP en el CEIP Curros Enríquez

Cuando éramos pequeños pensábamos en la palabra discapacidad y creíamos que eso era un problema que tenían algunas personas que no podían hacer las mismas cosas que nosotros. Pero ahora tenemos un punto de vista más abierto gracias a algunas personas y a ENKI, que nos han enseñado que las personas con discapacidad, a lo mejor con un poco de ayuda, pueden divertirse,hacer deporte y vivir igual de felices que nosotros.

Los quokkas siempre hacemos muchos proyectos, y la mayoría los relacionamos con la discapacidad y la inclusión, porque queremos dar visibilidad a este tema siempre. Y es que pensamos que es muy importante tratar a todas las personas por igual porque todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. Hemos preparado charlas de visibilización reflexivas que te hacen pensar, así como exposiciones con los productos de apoyo que fabricamos.

También estamos preparando dos jornadas muy especiales: la III Carrera ENKI en el cole y la I Carrera ENKI en el barrio con el alumnado de 6º de los coles del 15002, en las que no dejamos a nadie atrás. También conocimos a Thais, que nos abrió los ojos a diferentes puntos de vista sobre cómo tratar la discapacidad y nos presentó los productos de apoyo. Averiguamos que podíamos mejorar el día a día de las personas con algún tipo de dificultad y eso nos motivó para empezar a trabajar. Investigamos sobre las necesidades de las personas a través de encuestas y entrevistas. Descubrimos que estos productos son caros y algunos no se puede escoger ni el color.Decidimos que nuestros productos iban a ser de bajo coste, personalizados e incluso bonitos.

Ahora los quokkas intentamos seguir haciendo la vida de las personas cada día un poco más fácil y… bonita.

QUOKKAS 6ºB (niños y niñas de 6ºB del CEIP Curros Enríquez)

