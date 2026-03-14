Deporte inclusivo
Un artículo escrito por profesores y alumnos que participaron en las jornadas inclusivas de ENKI
He vivido la discapacidad en mi casa desde niña, pues tengo un hermano con parálisis cerebral. Solo cuando me fui haciendo adulta entendí que las personas con discapacidad tienen , en principio, la vida un poco más complicada. La verdad es que en mi casa nunca se vieron las cosas de manera diferente … íbamos a la piscina, al monte, al cine… y no era consciente de lo que mis padres tenían que hacer para que todos disfrutáramos por igual. Todo parecía fácil…Y con el tiempo descubrí que mis padres nos enseñaron a mirar con esos ojos que hacen que subir a tu hermano con una silla de ruedas los doce escalones del portal simplemente sea eso… subir… nada más.
Desde hace mucho tiempo ya entiendo lo importante que es nuestra mirada. Llevo 25 años como profe y veo en las aulas lo necesario que es ayudar a los alumnos y alumnas a que aprendan a mirar bien, sin lástima, sin medias tintas, simplemente mirar… e intentar, en función de nuestras posibilidades, ayudar a que las personas con discapacidad puedan sentir, mirar y ser miradas, y vivir… simplemente.
ENKI me ha facilitado y servido como base para trabajar en el aula que todas y cada una de las personas somos únicas y especiales, y que, independientemente de nuestras condiciones, todos y todas tenemos los mismos derechos… a jugar, a reír, a hacer deporte… y es más… el que todos seamos diferentes nos hace sumar.
Hoy hablan mis quokkas, esos niños y niñas de 11 y 12 años que han entendido perfectamente lo que significa la palabra discapacidad, que todos junt@s sumamos, y que la vida es mejor si simplemente nos ponemos en los zapatos de los demás y miramos…
NATUSKA NAYLOR GARCÍA, profe de 6º EP en el CEIP Curros Enríquez
Cuando éramos pequeños pensábamos en la palabra discapacidad y creíamos que eso era un problema que tenían algunas personas que no podían hacer las mismas cosas que nosotros. Pero ahora tenemos un punto de vista más abierto gracias a algunas personas y a ENKI, que nos han enseñado que las personas con discapacidad, a lo mejor con un poco de ayuda, pueden divertirse,hacer deporte y vivir igual de felices que nosotros.
Los quokkas siempre hacemos muchos proyectos, y la mayoría los relacionamos con la discapacidad y la inclusión, porque queremos dar visibilidad a este tema siempre. Y es que pensamos que es muy importante tratar a todas las personas por igual porque todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. Hemos preparado charlas de visibilización reflexivas que te hacen pensar, así como exposiciones con los productos de apoyo que fabricamos.
También estamos preparando dos jornadas muy especiales: la III Carrera ENKI en el cole y la I Carrera ENKI en el barrio con el alumnado de 6º de los coles del 15002, en las que no dejamos a nadie atrás. También conocimos a Thais, que nos abrió los ojos a diferentes puntos de vista sobre cómo tratar la discapacidad y nos presentó los productos de apoyo. Averiguamos que podíamos mejorar el día a día de las personas con algún tipo de dificultad y eso nos motivó para empezar a trabajar. Investigamos sobre las necesidades de las personas a través de encuestas y entrevistas. Descubrimos que estos productos son caros y algunos no se puede escoger ni el color.Decidimos que nuestros productos iban a ser de bajo coste, personalizados e incluso bonitos.
Ahora los quokkas intentamos seguir haciendo la vida de las personas cada día un poco más fácil y… bonita.
QUOKKAS 6ºB (niños y niñas de 6ºB del CEIP Curros Enríquez)