Ferrol invertirá más de 310.000 euros en mejorar el polideportivo del Ensanche A

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un nuevo paso para mejorar sus instalaciones deportivas con la adjudicación de las obras de reparación y mejora del polideportivo del Ensanche A. La junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la propuesta para que la empresa Iam Rumbo Instalaciones y Obras SL ejecute los trabajos por un importe de 311.808,41 euros.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses y contará con una garantía de seis años, cinco más de lo establecido como mínimo en los pliegos. La intervención se enmarca en el proyecto de la Cidade do Deporte, que contempla la creación de nuevos equipamientos y la modernización de instalaciones deportivas ya existentes en Ferrol.

Los trabajos permitirán actuar sobre algunos de los principales elementos del pabellón. Entre ellos figura la reparación e impermeabilización de una cubierta que presenta actualmente un importante deterioro, además de la renovación del pavimento de la pista en las zonas afectadas por la polilla.

También se aplicará un tratamiento específico a la madera y se instalará una nueva iluminación adaptada a la normativa exigida para la celebración de competiciones deportivas. El proyecto incluye además la renovación de la instalación de fontanería y la sustitución del canalón de los vestuarios.

El Ayuntamiento contempla asimismo varias actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad del pabellón. Entre ellas se encuentra la instalación de una puerta corredera automática que facilitará el acceso a la pista a las personas con movilidad reducida.

Los vestuarios y aseos también serán objeto de una renovación, con la sustitución de los azulejos y de las placas del falso techo que se encuentren en mal estado.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó que se trata de "una actuación integral que permitirá mejorar las condiciones de las instalaciones y ofrecer a los deportistas y clubes los espacios que merecen".

La Cidade do Deporte moviliza 18 millones de euros

Las obras del Ensanche A se suman a otras actuaciones deportivas que el ayuntamiento tiene actualmente en marcha o que comenzarán próximamente. Entre ellas se encuentran los trabajos en los pabellones 5 y 7 de FIMO, la cubierta del estadio de A Malata y la Cidade Náutica de A Cabana.

Además, está previsto que próximamente comiencen las obras del pabellón de Santa Mariña. La junta de Gobierno Local ha aprobado también el plan de seguridad y salud del proyecto de mejora del complejo polideportivo Javier Gómez Noya, una actuación que supone una inversión de 454.780,87 euros.

En este complejo se instalará una bomba de calor aire-agua específica para la producción de agua caliente sanitaria, además de un nuevo sistema de automatización y control de dosificación química para la piscina. El proyecto incluye también nuevo mobiliario, iluminación y mejoras en los aseos.

En conjunto, la Cidade do Deporte moviliza una inversión de 18 millones de euros, con financiación del Ayuntamiento de Ferrol, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes, y la Unión Europea.

Ferrol refuerza su compromiso con el mantenimiento de las vías y destina 270.000 euros a aglomerar la avenida de Castelao

La junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación de las obras de aglomerado de la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza. La actuación será ejecutada por Canarga SL por 266.679,99 euros y permitirá renovar más de 10.000 metros cuadrados de pavimento en una de las principales vías de comunicación de la zona.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y una garantía de cinco años. El ayuntamiento sostiene que la actuación responde al deterioro acumulado del firme y a una demanda de los vecinos y usuarios habituales de esta vía, por la que circulan a diario vehículos particulares, transporte público y servicios.

El proyecto contempla el fresado del firme, con un espesor de hasta seis centímetros en las zonas de encuentro con las calles adyacentes, aceras y alrededores de tapas y arquetas. En el resto de la superficie se realizará el fresado necesario para garantizar un mínimo de seis centímetros de la nueva capa de rodadura.

También se saneará la capa intermedia en las zonas más deterioradas y se instalará la señalización horizontal provisional necesaria durante las obras.

La actuación se suma a otras intervenciones realizadas o previstas en Caranza, como la conservación y mantenimiento de la envolvente del centro cívico, las mejoras de accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española o la remodelación de las pistas de fútbol 8 del parque deportivo, convertidas en un único campo de fútbol 11.

Aprobada la convocatoria de los Premios de Investigación Concepción Arenal, Enxeñeiro Comerma y Antonio Usero para 2026

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también las bases de los Premios de Investigación Concepción Arenal, Enxeñeiro Comerma y Antonio Usero correspondientes a 2026. Cada uno de los galardones contará con una dotación económica de 10.000 euros.

Los premios reconocen trabajos de investigación en los ámbitos de las Ciencias Sociales, las Artes y Humanidades y las Ciencias de la Salud, respectivamente. El objetivo del ayuntamiento es apoyar e impulsar la investigación vinculada a estas áreas del conocimiento.

La historia de estos galardones se remonta a 1984, cuando el ayuntamiento de Ferrol creó el Premio de Investigación Científica Ingeniero Comerma. Posteriormente, en 1998, el Ayuntamiento y la Universidade da Coruña suscribieron un convenio para organizar los premios González Llanos, Ingeniero Comerma, Concepción Arenal y Antonio Usero, una colaboración que se mantuvo con sucesivas renovaciones hasta 2017.

En 2018 se incorporó el Premio de Investigación Ángeles Alvariño, destinado al ámbito de las Ciencias. Desde 2020, los galardones se convocan con carácter bianual: los años pares corresponden a los premios Concepción Arenal, Enxeñeiro Comerma y Antonio Usero, mientras que los impares se convocan los Ángeles Alvariño y González Llanos.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. La tramitación se realizará a través de la sede electrónica de Ferrol.