Terra Galega se conjura en Narón (A Coruña) para revalidar el Gobierno local en 2027

Terra Galega ha puesto este domingo el contador electoral en marcha con la celebración de su tradicional Festa do Río. Cerca de medio millar de militantes y simpatizantes se reunieron en el área recreativa de Pedroso, en Narón (A Coruña), en una jornada que el partido aprovechó para cerrar filas en torno a Marián Ferreiro y lanzar un mensaje claro de cara a las elecciones municipales de 2027: el objetivo es mantener el Gobierno local.

El encuentro combinó el tradicional ambiente festivo de esta cita, con un almuerzo popular y música, con un marcado componente político. Las intervenciones de los principales representantes de Terra Galega estuvieron centradas en reivindicar la gestión realizada durante la actual legislatura y en reclamar unidad para afrontar una cita electoral en la que la formación aspira a continuar al frente del Ayuntamiento de Narón.

El coordinador local de TEGA, Ibán Santalla, fue uno de los encargados de poner el foco en el próximo ciclo electoral. Santalla reivindicó la autonomía de una formación de ámbito local y defendió que las decisiones sobre el futuro del municipio deben tomarse desde Narón.

"TEGA non ten que preguntarlle a ninguén en Madrid que decisión tomar. Só ten unha dirección: Narón. E só ten unha prioridade: os seus veciños e veciñas", afirmó. Con las municipales de 2027 ya en el horizonte, el dirigente llamó a los simpatizantes a permanecer "máis unidos ca nunca" y advirtió de que "o futuro de Narón non o pode decidir ninguén por nós".

Santalla aprovechó además el acto para confirmar a Marián Ferreiro como candidata de Terra Galega a la Alcaldía en los próximos comicios. "Marián, para moitos de nós es a nosa alcaldesa. Pero por riba de todo, es unha compañeira", señaló antes de reivindicarla como "a persoa que queremos que siga liderando este proxecto".

Ferreiro reclama respaldo para continuar

La alcaldesa de Narón recogió el guante y centró su intervención en defender el trabajo desarrollado por su Gobierno durante una legislatura marcada por la falta de mayoría. Ferreiro reconoció las dificultades que ha encontrado su equipo, pero sostuvo que estas no han impedido sacar adelante proyectos para el municipio.

"Esta é, sen dúbida, a lexislatura máis difícil que lembro. Gobernamos en minoría, cunha oposición unida para dicir que non a todo. E aínda así, seguimos sacando Narón adiante", aseguró.

La regidora situó como principales objetivos de su proyecto seguir generando empleo, facilitar el acceso a una vivienda asequible y reforzar las políticas dirigidas a las personas mayores y a las familias. También defendió la necesidad de que Narón continúe creciendo en población y avanzando sin dejar a ningún vecino atrás.

El acto de Pedroso sirvió así para escenificar el respaldo de la organización a Ferreiro y para comenzar a movilizar a su base de cara a 2027. La alcaldesa pidió a militantes y simpatizantes que mantengan el apoyo a Terra Galega para intentar garantizar la continuidad del proyecto municipal.

"Cantos máis sexamos, máis forte é este proxecto. Ese apoio non é para nós, é para que Narón poida seguir avanzando sen que o bloqueen", manifestó Ferreiro. La alcaldesa reivindicó además la trayectoria de la formación en el municipio, donde lleva décadas teniendo un papel protagonista en la política local.

"Levamos corenta anos ao pé de Narón, e iso non se improvisa nin se explica sen vós. Agora tócanos seguir escribindo esa historia", afirmó antes de cerrar su intervención agradeciendo la fidelidad de sus seguidores: "Sodes o motor da cidade, e con vós quero seguir construíndo o futuro de Narón".

Tras los discursos, la Festa do Río recuperó su vertiente más festiva con un almuerzo popular y una tarde de música en el área recreativa de Pedroso. Una jornada que, más allá de la confraternidad entre militantes y simpatizantes, sirvió a Terra Galega para escenificar el inicio de su camino hacia las municipales de 2027 con Ferreiro como candidata y con el objetivo de revalidar el Gobierno de Narón.