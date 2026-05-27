Margarita Robles felicita en Ferrol a las dotaciones de las fragatas desplegadas en el sur de Chipre

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado en Ferrol a las dotaciones de las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Méndez Núñez' por su papel clave en el despliegue realizado en el sur de Chipre, tras el deterioro de la situación en Oriente Medio.

La titular de Defensa visitó esta mañana a las dotaciones de ambas unidades, que han estado integradas en el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones 'Charles de Gaulle', y ha reiterado que "la aportación española a la seguridad y la estabilidad, así como nuestro compromiso con cualquiera de las misiones de mantenimiento de la paz, están fuera de toda duda".

El acto, de carácter restringido, se centró en valorar el desarrollo de la misión y el estado operativo de las unidades tras su regreso a la base de Ferrol. La ministra ha agradecido el trabajo, la responsabilidad y la profesionalidad de las dotaciones de las fragatas, que han estado realizando su labor de apoyo al buque francés durante algo más de dos meses.

"Ferrol, Galicia y toda España tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos de todos ustedes y de la Armada", ha dicho Robles, quien ha manifestado que “estamos en un momento internacional muy difícil, en el que nuestras Fuerzas Armadas están demostrando estar, sobradamente, a la altura, allá donde se requiere su presencia”.

El despliegue tuvo como principal despliegue operativo el área situada al sur de Chipre, espacio de elevada sensibilidad estratégica por su proximidad a Siria, Líbano y las rutas marítimas del Mediterráneo oriental. En este contexto, las fragatas españolas desempeñaron dos misiones esenciales: la protección antiaérea del grupo de combate francés y la vigilancia avanzada frente a amenazas aéreas procedentes del Mediterráneo oriental.

Las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Méndez Núñez' pertenecen a la 31.ª escuadrilla de superficie, que cuenta con 1.300 personas, dos buques de aprovisionamiento ('Patiño' y 'Cantabria') y cinco fragatas de la clase 'Álvaro de Bazán'.