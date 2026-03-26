El Ayuntamiento de Ferrol ejecutó doce millones de euros en inversiones en 2025

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol, Susana Sanjurjo, presentó en el pleno municipal la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2025, destacando un notable incremento tanto en el gasto en inversiones como en el gasto corriente.

Según explicó la edil, durante 2025 se ejecutaron 12 millones de euros en inversiones, lo que supone un aumento del 400 % respecto al año anterior. Este crecimiento se debe, en gran medida, al inicio de proyectos estratégicos para la ciudad, como Abrir Ferrol al mar y la Ciudad del Deporte, que ya se encuentran en fase de ejecución.

Además, Sanjurjo anunció que próximamente comenzarán nuevas actuaciones relevantes, entre ellas la renovación de la cubierta del estadio de A Malata, la Ciudad Náutica de A Cabana y los campos de fútbol de A Gándara.

La responsable de Hacienda subrayó también la importancia de contar con cuatro presupuestos activos, lo que permite "hacer realidad el proyecto de ciudad comprometido con los ferrolanos". En este sentido, el presupuesto de 2025 refleja la ejecución de obras planificadas y adjudicadas durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

En cuanto al gasto corriente, la concejala destacó su incremento debido a la regularización de servicios municipales que llevaban años sin contrato. "Se han adjudicado todos los contratos de servicios que llevaban ocho años fuera del marco legal, como el servicio de limpieza", señaló.

Otro dato relevante es la reducción de los reparos administrativos, que pasaron de 32 millones de euros en el anterior mandato a 11 millones en 2025, lo que, según Sanjurjo, evidencia una gestión más ajustada a la legalidad.

Asimismo, la edil recordó que el Ayuntamiento ha licitado 253 millones de euros, convirtiendo a Ferrol en la ciudad gallega con mayor volumen de licitación en 2025. “Hemos licitado un 500 % más que en el anterior mandato y en menos tiempo”, afirmó.

Entre las actuaciones en marcha, destacan la reurbanización de la calle Rubalcava, mejoras en los centros cívicos de Caranza y Carvalho Calero, la reforma del Bambú Club, el futuro gastromercado, la plaza Rosalía de Castro y el denominado pulmón verde de Catabois. También se ha finalizado el primer parque infantil cubierto de la ciudad, ubicado en Ensanche A, mientras que continúan en proceso de licitación obras en las calles Doctor Fleming y Pérez Parallé, así como la reforma del centro cultural Torrente Ballester.

Declaración institucional por el Día del Pueblo Gitano

Durante la sesión plenaria también se aprobó por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de abril. El Ayuntamiento de Ferrol celebrará el 7 de abril un acto institucional de reconocimiento en el salón de recepciones municipal.