El Gobierno aprueba una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de 1972 en Ferrol

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional en la que reconoce y rinde homenaje a las víctimas de los sucesos ocurridos el 10 de marzo de 1972 en Ferrol, cuando una manifestación de trabajadores del astillero de la Empresa Nacional Bazán fue reprimida con violencia por la Policía Armada, causando la muerte de dos obreros, Amador Rey y Daniel Niebla, y más de un centenar de heridos, algunos de gravedad.

El texto, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, la fenesa Yolanda Díaz, condena de forma explícita la "actuación desproporcionada" de las fuerzas de orden público durante aquellos hechos, enmarcados en el conflicto laboral derivado de la negociación del V Convenio Colectivo de la Empresa Nacional Bazán.

La declaración subraya que aquella jornada se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo de la lucha obrera por las libertades democráticas y recuerda que, ya en 1978, el primer congreso del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia declaró el 10 de marzo como "Día da Clase Obreira Galega".

Asimismo, según recoge Europa Press, destaca que la represión posterior alcanzó a más de medio centenar de trabajadores de otras empresas de la comarca, con multas, encarcelamientos y procesamientos por el Tribunal de Orden Público, en el conocido como "proceso de los 23 de Ferrol".

Cinco décadas después

El Gobierno reafirma en el acuerdo su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y considera que la memoria de las víctimas "forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad", así como un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz.

La declaración llega cinco décadas después de aquellos hechos y coincide con la tramitación del procedimiento para declarar a Ferrol como "ciudad de memoria democrática", en reconocimiento a su historia de represión y resistencia obrera.