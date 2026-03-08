Aplazada la declaración judicial de Bruno Lopes en Ferrol por una acusación de "antisemitismo"

La declaración judicial de Bruno Lopes Teixeiro en los juzgados de Ferrol ha sido aplazada después de que el juez haya admitido a trámite un escrito de la defensa que solicitaba posponer la comparecencia hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva el recurso de apelación presentado para pedir el archivo de la causa.

El miembro del colectivo Mar de Lumes tenía previsto declarar el próximo martes 10 de marzo a las 12:00 horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, tras ser denunciado por la Fiscalía de la Audiencia Provincial por un presunto delito de odio relacionado con "antisemitismo" a raíz de su participación en protestas contra el genocidio en Palestina.

Con el aplazamiento de la comparecencia, también queda suspendida la concentración de apoyo a Bruno Lopes que estaba convocada para ese mismo día frente a los juzgados de Ferrol, coincidiendo con su citación judicial.

Desde el entorno del investigado señalan que la acusación se sustenta en un informe de la Brigada de Información de la Guardia Civil de A Coruña, que consideran que incluye interpretaciones subjetivas y que confunde el antisemitismo con el antisionismo, además de recoger diversas valoraciones sobre declaraciones del propio Lopes.

El caso ya había tenido un precedente judicial, ya que el juez instructor ordenó en mayo de 2025 el archivo de la causa al considerar que la denuncia confundía la crítica ideológica al Estado de Israel con el odio hacia la comunidad judía y su religión.

La decisión fue posteriormente recurrida, lo que ha mantenido abierto el procedimiento.