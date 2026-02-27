Luz verde a la Senda do Trece en Narón (A Coruña) con una inversión de más de 534.000 euros

El pleno de la Deputación da Coruña aprobó este viernes el proyecto técnico de la conocida como Senda do Trece, en el municipio de Narón.

La actuación contará con un presupuesto de 534.170,89 euros y supone el primer paso administrativo para su ejecución.

La intervención se desarrollará en la carretera provincial DP-5404, que conecta Xuvia con la Praia da Frouxeira, y tiene como objetivo mejorar la seguridad peatonal en un tramo donde actualmente no existe un espacio adecuado para el tránsito a pie.

El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal en la margen izquierda de la vía entre los puntos kilométricos 1+500 y 2+950, con una longitud aproximada de 1,45 kilómetros y un ancho de 1,80 metros.

El nuevo itinerario contará con pavimento de hormigón, drenaje de aguas pluviales y señalización específica, además de la adaptación de los servicios afectados.

Asimismo, debido a la cercanía de algunas viviendas, se prevé una modificación puntual del trazado entre los PK 2+375 y 2+530 para reforzar la seguridad vial.

Para llevar a cabo las obras será necesaria la disponibilidad de terrenos en determinados puntos, por lo que se impulsarán acuerdos con propietarios.

La aprobación llega después de una reunión mantenida el pasado mes entre responsables provinciales, entre ellos la diputada de Vías y Obras, Mónica Rodríguez, y la alcaldesa Marián Ferreiro, junto a representantes vecinales de Xuvia, en la que se expuso el proyecto sobre el terreno.

El plazo estimado de ejecución será de seis meses desde el inicio de las obras, una vez completados los trámites necesarios.