La oficina de turismo de la plaza de España en Ferrol refuerza su papel cultural y social

La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la plaza de España, en Ferrol, está consolidando su transformación en un espacio cultural y de encuentro, más allá de su función tradicional como punto de información turística.

Así lo reflejan los datos correspondientes al mes de enero de 2026, dados a conocer por la concejala de Turismo, Maica García Fraga.

Según explicó la edil, las estadísticas muestran "un cambio significativo tanto en la actividad como en el perfil de las personas usuarias", coincidiendo con el inicio del nuevo año y con la puesta en marcha de un enfoque más amplio y dinámico del servicio.

En este nuevo modelo, la OMIT refuerza su papel como espacio de divulgación del patrimonio local y de dinamización cultural, con propuestas dirigidas tanto a la población local como a la comunidad educativa y a los visitantes.

Durante el mes de enero, la oficina atendió a 327 personas, de las cuales 246 fueron vecinos y vecinas del municipio, lo que supone el 75,23 % del total.

El resto de las consultas procedieron de otras comunidades autónomas y del extranjero, con una clara mayoría de visitantes nacionales (93,05 %) frente a los internacionales (6,95 %).

Entre las comunidades de origen destacan Madrid, Andalucía y Castilla y León, además de Galicia, mientras que en el ámbito internacional se detecta un incremento de visitantes de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.

Uno de los datos más relevantes es el alto peso del público escolar y juvenil. En concreto, 152 personas menores de 18 años pasaron por la oficina en enero, lo que representa el 45,92 % del total.

Este incremento está directamente relacionado con las actividades culturales desarrolladas en la OMIT, especialmente la exposición de maquetas de edificios emblemáticos de la ciudad, cedidas por Carlos Macías, así como con las visitas organizadas de centros educativos.

El segundo grupo de edad más numeroso fue el comprendido entre 41 y 65 años, con 100 personas atendidas (30,21 %), seguido de las personas mayores de 65 años, que sumaron 52 visitas (15,71 %).

En cuanto a los motivos de consulta, se observa un claro predominio de las relacionadas con las exposiciones y la programación cultural municipal, que representan el 61,03 % del total.

Las maquetas de edificios históricos fueron el principal reclamo, junto con las consultas sobre patrimonio, museos y actividades culturales impulsadas por el Ayuntamiento de Ferrol. A estas visitas se suman tanto grupos escolares como público individual, atraído por la oferta expositiva.

Por último, los datos reflejan también un ligero aumento de las pernoctas durante el mes de enero.