Las malas condiciones meteorológicas impiden recuperar el pesquero ‘Itoiz’, a la deriva frente a Cabo Ortegal

Las condiciones meteorológicas adversas impiden por el momento el acceso de los servicios de emergencias al pesquero Itoiz, con base en Ondarroa (Bizkaia), que continúa a la deriva a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal, tras el rescate este lunes de sus siete tripulantes.

Según ha informado Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, se han activado radioavisos a los navegantes para prevenir cualquier riesgo a la seguridad marítima mientras el pesquero continúe a flote.

Por el momento, el buque María Pita permanece en la zona, mientras que la Capitanía Marítima de Ferrol, que ha asumido la dirección de la emergencia, ha solicitado al armador la presentación de un plan de salvamento para intentar la recuperación del barco.

Durante las próximas 72 horas se prevén fenómenos meteorológicos adversos debido a la alerta naranja en la costa, con olas de entre 5 y 6 metros y viento del suroeste de hasta 31 nudos. En este contexto, los servicios de emergencia barajan dos posibles escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o que continúe derivando hacia el Cantábrico.

Rescate de los siete tripulantes

El incidente se produjo sobre las 10:50 horas del lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero ‘Abra de Muxía’.

En la comunicación, los responsables del barco informaron de que acababan de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

El propio patrón del pesquero ‘Itoiz’ decidió evacuar a la tripulación a una balsa salvavidas ante el riesgo de hundimiento, quedando el barco sin tripulantes y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo efectuó el traslado de los siete marineros hasta el aeropuerto de A Coruña-Alvedro, mientras el buque María Pita se desplazó a la zona para evaluar la situación y mantener el operativo activo.

Durante el vuelo de regreso a A Coruña, el helicóptero también realizó la evacuación médica de un marinero del pesquero ‘Hermanos Soage’, que se encontraba a unas 10 millas al norte de la Torre de Hércules. En total, el Helimer 402 trasladó a ocho tripulantes al aeropuerto coruñés.