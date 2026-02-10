Ferrol activa la cuenta atrás para las Pepitas, la gran cita con rondallas, madrinas y los "bicos"

El Ayuntamiento de Ferrol ha activado la cuenta atrás para la celebración de la Festa das Pepitas 2026, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad, que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo con un completo programa de actos que reunirá a rondallas, madrinas y al público fiel a esta cita histórica.

La concejala de Turismo, Maica García, presentó este martes las normas de participación de una jornada que comenzará a las 16:45 horas en el teatro Jofre, donde se celebrará el acto institucional de homenaje a las madrinas y a los rondallistas de honor.

A partir de las 18:00 horas arrancarán las rondas por el centro de la ciudad y, ya a las 19:00 horas, la plaza de Armas acogerá el tradicional festival de rondallas.

En total, 12 rondallas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal participarán este año en la festividad. La edil destacó que esta amplia presencia "demuestra la apuesta firme por mantener viva esta tradición", subrayando la buena salud de una celebración profundamente arraigada en la identidad ferrolana.

Las bases de participación establecen que cada rondalla deberá contar con un mínimo de 25 integrantes, que deberán vestir la indumentaria tradicional, con capa, camisa y pantalón, lazo, corbata o similar, bufanda, cintas y escarapelas sujetas a la capa.

En cuanto al repertorio, será obligatorio interpretar un pasacalles, un vals y una danza, ya sean piezas inéditas o recuperadas del antiguo Cancioneiro das Pepitas, siempre acompañadas de instrumentos como violines, contrabajos, acordeones, flautas o clarinetes, entre otros.

Las normas recogen también la posibilidad de rendir homenaje a personas de las rondallas con al menos 25 años de dedicación a la Festa das Pepitas, así como a letristas y compositores históricos, con una producción mínima de 10 canciones escritas o musicadas.

Siempre que sea posible, este reconocimiento se realizará de forma alterna cada año entre un músico y un letrista.