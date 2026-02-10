Calendario laboral de Ares 2026: días festivos y puentes

Se han publicado los festivos en Galicia de 2026 en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de tal forma que ya se conocen cuáles son los dos festivos locales escogidos por cada municipio gallego, así como los tres escogidos por la comunidad. Así es como queda el calendario laboral del Ayuntamiento de Ares (A Coruña) para este año.

En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de Ares durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Ares 2026

El municipio ha escogido diferentes festivos locales para el 2026 que en el año anterior, dado que San Juan este año es festivo autonómico. De esta forma, el Ayuntamiento de Ares celebrará el miércoles de Ceniza y el Voto de Chanteiro.

Miércoles de Ceniza : 18 de febrero

: 18 de febrero Voto de Chanteiro: 26 de mayo, martes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Ares en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ares en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente del Miércoles de Ceniza : el 18 de febrero es festivo

: el 18 de febrero es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente del Voto de Chanteiro: el 26 de mayo es martes

el 26 de mayo es martes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Algunos festivos de la comarca de Ferrol en 2026

Estos son los festivos en 2026 de algunos ayuntamientos de la comarca de Ferrol.