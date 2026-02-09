Investigan en As Pontes (A Coruña) a un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras circular en sentido contrario y con una tasa de alcohol superior a la permitida en la autovía AG-64, a su paso por el término municipal de As Pontes de García Rodríguez, en A Coruña.

Los hechos ocurrieron a las 21:20 horas del viernes 6 de febrero, cuando el Centro de Emergencias 112 Galicia recibió varias llamadas alertando de la presencia de un turismo que circulaba en sentido Ferrol por los carriles destinados al tráfico hacia Vilalba, a la altura del punto kilométrico 36.

Dos usuarios de la vía aportaron la información clave que permitió activar de inmediato el protocolo de seguridad.

Tras el aviso, se puso en marcha el dispositivo especial para vehículos en sentido contrario, coordinado con el Centro de Gestión del Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de advertir al resto de conductores y evitar una posible colisión frontal, una de las situaciones de mayor riesgo en carretera.

El vehículo fue finalmente localizado tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 31, en la zona de Penapurreira. La patrulla de Seguridad Ciudadana que intervino comprobó que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El hombre fue sometido a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados superiores a la tasa máxima legalmente establecida.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ferrol, que restablecieron la normalidad en la circulación, así como el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Santiago de Compostela, encargado de la instrucción de las diligencias.

La Guardia Civil procedió a la investigación del conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial: circular en sentido contrario y conducir bajo la influencia del alcohol.