Ferrol da un gran salto en limpieza y recogida de residuos con un nuevo contrato histórico

El Ayuntamiento de Ferrol aprobó este lunes la adjudicación del nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, un contrato estratégico que regulariza una prestación esencial que llevaba más de diez años sin cobertura contractual y que permitirá dar un salto cualitativo en los servicios del día a día de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de Servicios, José Tomé, informó de que el lote 1, correspondiente a la recogida y transporte de residuos, limpieza viaria y limpieza de playas, fue adjudicado a la UTE Copasa-Setec por un importe de 11,29 millones de euros anuales y una duración de diez años, lo que supone un total de 112,9 millones de euros.

El lote 2, centrado en la recogida y gestión de residuos textiles, fue adjudicado a Servicios Comerciales de Inserción Laboral E.I.L., SL, sin coste alguno para las arcas municipales.

Rey Varela mostró su satisfacción por culminar el proceso y subrayó que "por fin, una década después, Ferrol contará con un servicio acorde a las necesidades actuales de la ciudad", poniendo fin a una situación prolongada que tuvo consecuencias económicas y un claro deterioro urbano.

El regidor destacó que la adjudicación permite mejorar la calidad del servicio y cumplir con la normativa vigente.

El contrato incluye la recogida selectiva de múltiples fracciones, la limpieza integral de calles y espacios públicos, la atención a playas durante todo el año, la limpieza de mobiliario urbano y sumideros, así como trabajos de roza tanto en el ámbito urbano como rural, una de las demandas históricas de la vecindad.

Además, se refuerzan los servicios en fechas especiales como fiestas, mercadillos o periodos de alta generación de residuos, como Navidad o fin de año.

En el ámbito del residuo textil, el servicio contará con cinco nuevos contenedores específicos, dispositivos GPS en los vehículos y sensores de llenado, además de al menos cuatro campañas anuales de recogida puerta a puerta de ropa usada, todo ello con coste cero para el Ayuntamiento.

La implantación del nuevo sistema será progresiva, con un plan detallado que tendrá en cuenta la redistribución del personal subrogado y la incorporación de nueva maquinaria.

La limpieza viaria se organizará en turnos de mañana, tarde y noche, incluidos festivos, para garantizar un estado adecuado de todo el municipio.

El contrato contempla también la renovación completa de los contenedores, apostando por modelos ergonómicos y accesibles, y la eliminación de los actuales contenedores soterrados. Como novedad, se implantará un sistema electrónico de identificación por radiofrecuencia para controlar el estado y uso de los contenedores.

Uno de los puntos más destacados es la inclusión del servicio de desbroces, con labores de sega y roza en márgenes de vías, cunetas y espacios públicos. Estas actuaciones mejorarán la seguridad viaria y ayudarán a la prevención de incendios, especialmente en el rural. El contrato prevé cuatro equipos de roza mecánica y cinco brigadas multiuso, operativas durante todo el año.

En el apartado de recursos humanos, la UTE deberá subrogar a los 134 trabajadores actuales, respetando sus condiciones laborales. En cuanto a los medios materiales, la inversión asciende a 12 millones de euros, con vehículos y maquinaria de nueva adquisición, muchos de ellos eléctricos y con etiqueta 0 emisiones, reforzando el compromiso ambiental del servicio.