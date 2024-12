Ferrol enciende su Navidad con música y de la mano del equipo femenino de baloncesto Baxi

Ferrol encendió esta tarde de domingo 1 de diciembre la Navidad en una multitudinaria cita de la plaza de Armas, que estuvo acompañada de dos espectáculos musicales y que tuvo como protagonista al equipo del Baxi.

Se encargó de abrir la fiesta el presentador y comunicador dj El Pulpo, con un espectáculo de música que dio paso al encendido oficial. Así, tras la recepción en el Ayuntamiento al equipo de baloncesto femenino Baxi Ferrol por parte de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Manuel Rey, las jugadoras del club y el cuerpo técnico subieron al escenario junto con el almirante del Arsenal, Gonzalo Villar, para encender las luces en la ciudad.

Iluminaron el elemento central navideño, un árbol de 20 metros instalado junto a la casa consistorial. El regidor agradeció a las deportistas su implicación con la ciudad, "de la que llevan el nombre en el solo por todo el país, sino también por Europa" y, tras la cuenta atrás, tal y como estaba previsto, a las 19:30 horas presionaron el pulsador que iluminó las calles de la ciudad con las arcadas y elementos que suman unas 500 piezas led y otros motivos de navideños.

Encendido Ferrol. Concello de Ferrol

Cerró la jornada la formación valenciana Babalu Band, con su animado repertorio musical, que incluye temas tan reconocibles como Jingle Bells; White Christmas, Santa Claus está en la ciudad o los éxitos All I want for Christmas is you, de Mariah Carey y Last Christmas.

También abrieron al público las atracciones de feria instaladas en la plaza de España, donde se puede visitar el Belén luminoso y, en Amboaxe se encendieron las letras luminosas de Ferrol y un pingüino gigante, entre otras composiciones, como la decoración en la cristalera del Cantón.

Ferrol cuenta este año con 350 arcadas, 33 árboles decorados y 32 motivos en plazas a los que se suman más de 100 adornos y motivos de Navidad que son propiedad del Ayuntamiento de Ferrol. El alumbrado de las luces de Navidad en el rural ferrolano tendrá lugar el jueves, 5 de diciembre, en las cercanías del local vecinal de A Cabana, también con actuaciones musicales.

A partir del 8 de enero se procederá al desmontaje, que deberá estar finalizado en el plazo de cuatro semanas.