No hay acuerdo para terminar la huelga en el transporte urbano de Ferrol, Neda y Narón

El acto de mediación convocado por el Consello Galego de Relacións Laborais en A Coruña para intentar acercar posturas entre Maitours, la empresa del grupo Alsa que presta el servicio de transporte urbano en Ferrol, Narón y Neda, y la mayoría de los trabajadores que están en huelga desde el 15 de julio no ha permitido constatar ningún avance, por lo que el paro se mantiene.

Luis Taboada, delegado de la CIG que ha comparecido en el Ayuntamiento de Ferrol junto al BNG para presentar una moción de apoyo en el pleno del lunes, ha asegurado que la posición de la empresa "no ha cambiado lo más mínimo, escudándose en que sus servicios jurídicos dicen que la sentencia de 2021 no la obliga a aplicar el convenio provincial mientras no esté firmado y publicado en su totalidad".

La mayoría de los trabajadores, según recoge Europa Press, cree que el hecho de que ya se hayan publicado las tablas salariales del nuevo convenio provincial es suficiente para que se les apliquen. En este contexto, el personal de Maitours sigue rigiéndose por el convenio de Tranvías de Ferrol, empresa que hasta 2019 prestó ese servicio y que ahora ya no existe.

"Les hemos ofrecido facilidades para fraccionar esos atrasos acumulados, pero no hay manera", ha asegurado el representante de la CIG durante la presentación de una moción en la que el BNG pide a la corporación un posicionamiento favorable a los trabajadores y la convocatoria de la comisión de seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta para corregir esta situación.

Maitours, por su parte, asegura que la cuestión "ya fue juzgada en el Juzgado de lo Social nº 1 de Ferrol con sentencia firme, por la que se establece que el convenio actual que está aplicando la empresa es el correcto". Asegura también la empresa que el seguimiento de la huelga en las primeras jornadas ha sido de "4,44 trabajadores de media en el turno de mañana y de 5,87 en el de tarde".