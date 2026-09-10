Hoteles y bares rebajan el optimismo del verano "histórico" de A Coruña: misma ocupación, menos gasto

Turistas extranjeros en las terrazas de la plaza de María Pita de A Coruña. Quincemil

El balance que el Gobierno local ha hecho del último verano en A Coruña ensalza la condición de la ciudad como "gran referente turístico y cultural del noroeste" peninsular. Se apoya sobre todo en la elevada asistencia a espectáculos y eventos con organización o patrocinio municipal, de 1,5 millones de personas, y a la alta ocupación de los hoteles, una media del 84,37%.

Dentro del sector turístico se evita el calificativo de "histórico" que este miércoles utilizó la alcaldesa, Inés Rey, para evaluar el verano y la capacidad de la ciudad para atraer turistas.

En los hoteles coruñeses se apela a "trabajar más para crecer en temporada alta". En los locales de hostelería se lamenta la reducción del gasto de los clientes y se transmite "preocupación" por el aumento de los costes.

La ocupación hotelera en los meses de junio, julio y agosto llegó a una media de 84,37%, casi como la del verano anterior, 84,44%. Una caída mínima en el año en el que se produjo un acontecimiento de gran magnitud como el eclipse de Sol a mediados de agosto.

"Estamos satisfechos, pero somos ambiciosos", proclama Agustín Collazo, director del NH Finisterre y presidente de Hospeco, que apunta que "la última semana de agosto no funcionó bien", lo que condicionó la ocupación media.

Collazo considera que A Coruña debería haber atraído más usuarios de hoteles: "Llegamos a un 85,96% de ocupación en agosto, cuando las ciudades potentes turísticamente están por encima del 92% ese mes con una masa más elevada que la nuestra".

"Debemos trabajar por tener más posibilidades de crecimiento en temporada alta porque el resto del año nos cuesta más. Son los meses en que los hoteles deben recuperar inversiones por las pérdidas que tienen entre enero y marzo" Agustín Collazo, presidente de Hospeco y director del NH Finisterre

"Debemos seguir trabajando y apostando por tener más posibilidades de crecimiento en nuestra temporada alta porque el resto del año nos cuesta más. Son los meses en los que nuestros negocios deben recuperar inversiones por las pérdidas que tienen entre enero y marzo", explica el presidente de Hospeco.

La satisfacción del turista internacional

Collazo destaca que creció el visitante internacional, especialmente "en los dos días del eclipse", y atribuye a la climatología y a la oferta cultural las buenas cifras turísticas de este año, similares a las del anterior.

En las viviendas de uso turístico (VUT) también se advierte una mayor presencia de viajeros internacionales, "principalmente europeos y norteamericanos", indica el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano, quien destaca "las altas valoraciones" que los visitantes hacen de la oferta turística y cultural de la ciudad.

Este sector ha perdido alojamientos por la implantación de la ordenanza reguladora de VUT que limita su ubicación, pero con menos oferta no ha decaído la demanda, sino que ha habido "altísima ocupación en las principales semanas del verano". Hubo gran anticipación de reservas y se redujo la estancia media de parejas y familias.

Costes altos, gastos menores

El entusiasmo expresado por el Gobierno local por el turismo durante el verano no lo comparte la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Su presidente, Héctor Cañete, traslada que el sector ha tenido menos clientela que otros años y que "el tique medio de gasto ha sido más bajo".

"En general, y a la espera de la facturación trimestral, los ingresos en la hostelería han caído en torno a un 20%. Nos preocupa que hayan subido mucho los costes: salarios, energía, materia prima, precios del sector... Hemos vendido menos", repasa Cañete, que añade que ha compartido esta inquietud con la alcaldesa.

El portavoz de los hosteleros matiza que aunque el eclipse "llenó el hospedaje", en la restauración "no tuvo un impacto significativo" y los conciertos "no tuvieron tanto tirón" como otros veranos.