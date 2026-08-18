La nueva aerolínea que llega a Galicia abre su web: estas son las frecuencias y vuelos que ofrece

Ya hay fecha para el aterrizaje de Fly2Galicia en Santiago de Compostela: la aerolínea estrenará su base en el aeropuerto de Lavacolla - Rosalía de Castro el 1 de diciembre, conectando la capital gallega con ocho destinos y 17 frecuencias semanales. La compañía anunció que hoy martes abriría la venta de billetes, algo que se demoró hasta pasadas las 15:00 horas pese a que la web estuvo habilitada antes.

La aerolínea informó el pasado domingo de que ofrecerá conexiones con cinco destinos internacionales (Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán) y tres nacionales (Zaragoza, Alicante y Granada). Precisamente, el vuelo inaugural será entre la ciudad aragonesa el 1 de diciembre, con salida a las 06:40 horas desde Lavacolla.

La empresa había anunciado que este martes saldrían a la venta a través de su página web, que habilitó sobre las 14:30 horas, aunque no fue hasta más de media hora después cuando los vuelos estuvieron disponibles. La espera generó dudas y reticencias entre la ciudadanía.

Un recelo que ya mostraba estos días el sector, que apenas conoce a una compañía que, asegura, hay que recibir con "cautela". Xunta y Concello de Santiago, por su parte, reconocieron contactos con la empresa, pero se desvinculan del anuncio dado este domingo. "De consolidarse, é unha moi boa oportunidade para Compostela e para todo o país", añaden fuentes del ayuntamiento.

Mientras, el responsable de la compañía, Gueorgui Iavorov Popov, ofreció este martes una entrevista en Hoy por Hoy Santiago, de la Cadena Ser, en la que aseguró que no descartaba abrir bases en A Coruña y Vigo y anunciaba que desde abril, Santiago contaría con un segundo avión y más conexiones.

La compañía, con sede en el Centro de negocios Coworking Santiago Campus Stellae (praza da Quintana, 3), tiene un capital social de 1 euro y Gueorgui Iavorov Popov aparece como su único administrador. La firma, en todo caso, es una "agencia de viaje", según indican webs con información empresarial.

Los billetes, ya a la venta

Fly2Galicia activó hoy martes la página web, donde es posible adquirir los billetes desde 19 euros en el caso de Zaragoza, Alicante y Granada; 39 euros en el de Milán y Bruselas; y 49 para ir a Múnich, Praga y Venecia. Esto ha permitido conocer también los días en los que volará la compañía a las ciudades anunciadas:

Alicante: Lunes, jueves y sábado

Granada: Lunes y jueves

Zaragoza: Martes y viernes

Venecia: Miércoles y sábado

Milán: Martes y sábado

Praga: Domingo y miércoles

Múnich: Lunes y jueves

Bruselas: Martes y viernes

Destinos de Fly2Galicia en la web. fly2galicia.com

La web permite ver, además, los precios de los vuelos. Todos los pasajeros podrán llevar una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal con la tarifa económica. La modalidad Economy Plus incluye, además, prioridad de embarque y asiento estándar; mientras que la Premium suma una maleta de 20 kilos y un cambio de billete.

La tarifa Business Premium es la más costosa e incluye, además de todo lo citado anteriormente, la cancelación gratuita, una maleta facturada de 20 kilos a mayores, el asiento del medio vacío en la misma fila, acceso a la zona VIP y comida y bebidas. La diferencia de precio entre el billete más barato y el más caro ronda los 80-90 euros.

Problemas iniciales

Pese a que los días aparecieron reflejados en cada uno de los destinos desde el primer momento, cuando en el buscador se seleccionaban el aeropuerto de partida y de llegada, la web no permitía adquirir los billetes. Las fechas de inicio de venta no aparecían, ni tampoco lo hacían las horas de los vuelos.

El buscador no funcionaba. Y al clicar sobre "más información" en alguna de las ciudades que aparecían desplegadas un poco más abajo, la web remitía a un mensaje en el que podía leerse "Lo sentimos, estamos haciendo trabajos en el sitio". Unos trabajos que se han prolongado toda la mañana.

La situación ha generado críticas entre los usuarios que a lo largo de la mañana han intentado acceder a la web para poder comprobar los vuelos. "Estamos a martes 18 y vuestra web sigue en construcción. Asegurasteis que hoy saldrían los vuelos a la venta y que revelaríais el nombre de vuestro operador. Seguimos esperando...", comenta Emma Sexto en el perfil de Instagram de la empresa.

Un mensaje al que se suman otros como el de @inmazz, que asegura: "Ojalá que fuera real, pero suena más fake que una moneda de chocolate". @instafrand también se muestra negativo: "Pasará lo mismo que pasó hace años en Granada con Hispania Airways, y en Canarias con Canarian Airways". Ambas cesaron sus operaciones.

Otros comentarios, sin embargo, son más positivos. Muchas personas compartieron a través de la última publicación de la empresa en su perfil de Instagram los destinos a los que les gustaría volar a Santiago de la mano de Fly2Galicia, a la espera de comprobar la disponibilidad de los ya anunciados.